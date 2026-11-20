Το αμερικανικό Πεντάγωνο προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Fortress America», επενδύοντας στην ενεργειακή αυτονομία των στρατιωτικών του βάσεων. Στόχος είναι οι εγκαταστάσεις να μπορούν να λειτουργούν ακόμη και για 90 ημέρες χωρίς εξωτερικό ανεφοδιασμό, σε περίπτωση σοβαρής κρίσης ή κατάρρευσης ζωτικών υποδομών. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύεται η ανησυχία για ένα ενδεχόμενο γενικευμένο μπλακ άουτ, οδηγώντας πολίτες σε αγορές εξοπλισμού επιβίωσης.

Το πρόγραμμα «Fortress America»

Το «Fortress America» αποτελεί επίσημο πρόγραμμα του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου, το οποίο εστιάζει στην ενεργειακή αυτονομία των στρατιωτικών βάσεων. Βασικές του επιδιώξεις είναι η εξασφάλιση κρίσιμων αποθεμάτων, καθώς και η προστασία των εγκαταστάσεων από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η ονομασία «Fortress» προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Federal Operations for Resilience, Troop Resources, Energy, Supply and Survivability. Αυτή η ονομασία περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, των στρατιωτικών πόρων, της ενέργειας, του ανεφοδιασμού και της επιχειρησιακής επιβίωσης των ενόπλων δυνάμεων.

Στόχοι και επιχειρησιακή ανθεκτικότητα

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις να διατηρούν την πλήρη λειτουργικότητά τους ακόμη και για 90 ημέρες, χωρίς να εξαρτώνται από εξωτερικό ανεφοδιασμό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο σε περίπτωση σοβαρής κρίσης ή κατάρρευσης ζωτικών υποδομών, ώστε να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια.

Οι ένοπλες δυνάμεις καλούνται να διατηρούν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες. Αυτές περιλαμβάνουν τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, τη διακοπή της μεταφοράς καυσίμων ή την πλήρη κατάρρευση των τηλεπικοινωνιών, διασφαλίζοντας την ικανότητα αντίδρασης και λειτουργίας σε κάθε σενάριο.

Η επίσημη παρουσίαση και η υλοποίηση

Το πρόγραμμα «Fortress America» παρουσιάστηκε επίσημα στις 30 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό Πιτ Χέγκσεθ. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του υπουργού στη βάση των Πεζοναυτών στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης του σημαντικού αυτού σχεδίου.

Στις 6 Οκτωβρίου, ο υφυπουργός Άμυνας για τις προμήθειες και την υποστήριξη, Μάικλ Ντάφι, έδωσε εντολή για τη δημιουργία ενός ειδικού γραφείου υλοποίησης του προγράμματος. Προσωρινός διευθυντής του γραφείου ορίστηκε ο Ρίτσαρντ «Ματ» Ο’Μάλεϊ, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των υπηρεσιών, την παρακολούθηση των προθεσμιών και την κατάρτιση του σχεδίου εφαρμογής.

Ανησυχία στις ΗΠΑ για γενικευμένο μπλακ άουτ

Την ίδια περίοδο, στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύεται η ανησυχία για ένα ενδεχόμενο γενικευμένο μπλακ άουτ. Αυτή η ανησυχία τροφοδοτείται από θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με πρόσφατα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αυξανόμενης ανησυχίας, περισσότεροι πολίτες έχουν στραφεί στην αγορά ειδών επιβίωσης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση στην αγορά τροφίμων μακράς διάρκειας, γεννητριών, ασυρμάτων και άλλου εξοπλισμού που θεωρείται απαραίτητος για την επιβίωση σε περίπτωση εκτεταμένης διακοπής ρεύματος ή άλλης σοβαρής κρίσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki