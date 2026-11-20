Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προειδοποιεί για απάτες με παράνομη χρήση του ονόματός της

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί απόπειρες εξαπάτησης με παράνομη χρήση της επωνυμίας, του λογοτύπου και των επίσημων στοιχείων της. Άγνωστα άτομα εμφανίζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι της Αρχής, επιχειρώντας να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και προσωπικά δεδομένα από ανυποψίαστους πολίτες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των περιστατικών.

Οι απόπειρες εξαπάτησης

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση της Αρχής, άγνωστα πρόσωπα προσποιούνται τους εκπροσώπους της, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα από πολίτες. Τα περιστατικά αυτά περιλαμβάνουν την παράνομη χρήση της επωνυμίας, του λογοτύπου και των διακριτικών στοιχείων της Αρχής, δημιουργώντας την ψευδή εντύπωση επίσημης επικοινωνίας. Οι απατεώνες επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες, εμφανιζόμενοι ως εκπρόσωποι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ειδικότερα, οι άγνωστοι ζητούν από τους πολίτες προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή πληροφορίες για άλλους λογαριασμούς. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί αιτήματα για την πραγματοποίηση χρηματικών συναλλαγών, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την επίσημη Αρχή.

Η επίσημη θέση της Αρχής

Με αφορμή τις συγκεκριμένες καταγγελίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκαθαρίζει τη θέση της, τονίζοντας ότι δεν ζητά ποτέ από πολίτες τέτοιου είδους πληροφορίες. Συγκεκριμένα, η Αρχή διευκρινίζει ότι ούτε μέσω υπαλλήλων της ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ζητά προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή πληροφορίες για άλλους λογαριασμούς. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι δεν ζητά την πραγματοποίηση χρηματικών συναλλαγών.

Η Αρχή επισημαίνει με έμφαση ότι η χρήση της επωνυμίας ή του λογοτύπου της από τρίτους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένδειξη επίσημης επικοινωνίας. Αυτή η διευκρίνιση είναι κρίσιμη, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν ακριβώς αυτά τα στοιχεία για να προσδώσουν κύρος στις παράνομες ενέργειές τους.

Η διερεύνηση των περιστατικών

Τα περιστατικά των απόπειρων εξαπάτησης βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν αυτές οι απόπειρες εξαπάτησης. Στόχος είναι ο εντοπισμός των υπευθύνων που κρύβονται πίσω από αυτές τις παράνομες ενέργειες και η απόδοση ευθυνών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εξακρίβωση των περιστατικών που έχουν περιέλθει σε γνώση της Αρχής. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των πολιτών και την αποτροπή μελλοντικών παρόμοιων απατών, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της λειτουργίας της Αρχής.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες, η Αρχή καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συγκεκριμένα, συστήνεται να αγνοούνται αντίστοιχα αιτήματα που ζητούν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και να μην αποκαλύπτονται τέτοιου είδους πληροφορίες σε άτομα που επικαλούνται την ιδιότητα εκπροσώπου της Αρχής ή χρησιμοποιούν τα διακριτικά της στοιχεία.

Επιπλέον, η Αρχή συνιστά στους πολίτες να ελέγχουν πάντα την αυθεντικότητα κάθε σχετικής ειδοποίησης πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η επαλήθευση της πηγής της επικοινωνίας είναι καθοριστική για την αποφυγή παγίδων και την προστασία από απάτες που εκμεταλλεύονται το όνομα και το κύρος θεσμικών οργάνων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki