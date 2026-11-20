Ο Τομ Μπρέιντι, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσει στην Premier League. Ο θρυλικός πρώην quarterback του NFL φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της Τσέλσι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο.

Η κίνηση αυτή θα τον οδηγήσει ξανά στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα παγκοσμίως. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Guardian», το οποίο αναφέρει ότι ο 48χρονος Αμερικανός βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά της Τσέλσι.

Ενδιαφέρον για την Τσέλσι και την Premier League

Ο Τομ Μπρέιντι, ο οποίος έχει κατακτήσει επτά φορές το Super Bowl, φέρεται να διερευνά την πιθανότητα απόκτησης ενός μικρού ποσοστού του λονδρέζικου συλλόγου. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να διατηρήσει ενεργό ρόλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο, μετά την προηγούμενη εμπλοκή του σε ομάδα της Championship.

Το ενδιαφέρον του στρέφεται πλέον σε έναν από τους πιο προβεβλημένους συλλόγους της Premier League, με τις συζητήσεις να προχωρούν. Η πιθανή επένδυση του Μπρέιντι στην Τσέλσι θα τον φέρει σε έναν νέο ρόλο στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, προσθέτοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Η προηγούμενη εμπλοκή του στην Μπέρμιγχαμ Σίτι

Πριν από το ενδιαφέρον του για την Τσέλσι, ο Τομ Μπρέιντι είχε ήδη κάνει το πρώτο του βήμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Τον Αύγουστο του 2023, απέκτησε μειοψηφικό ποσοστό στην Μπέρμιγχαμ Σίτι, μια ομάδα που αγωνίζεται στην Championship. Η επένδυση αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από την εξαγορά του συλλόγου από τον επενδυτικό όμιλο Knighthead Capital.

Η παρουσία του στην Μπέρμιγχαμ δεν περιορίστηκε μόνο στον ρόλο του μετόχου. Ο Μπρέιντι ανέλαβε επίσης την προεδρία του συμβουλευτικού συμβουλίου του συλλόγου, επιδεικνύοντας ενεργή συμμετοχή. Είχε εμπλοκή σε ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία, τη στρατηγική και την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την ουσιαστική συνεισφορά.

Αποχώρηση και στενή σχέση με τον Μπεχντάντ Εγκμπάλι

Η αποχώρηση του Τομ Μπρέιντι από το ιδιοκτησιακό σχήμα της Μπέρμιγχαμ Σίτι φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με την πρόθεσή του να στραφεί σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Ο 49χρονος Αμερικανός αναζητούσε ένα άνοιγμα στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού ποδοσφαίρου, κάτι που τον οδήγησε στις τρέχουσες συζητήσεις με την Τσέλσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπρέιντι φέρεται να έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Μπεχντάντ Εγκμπάλι. Ο Εγκμπάλι είναι συνιδιοκτήτης της Τσέλσι και επικεφαλής της Clearlake Capital, η οποία κατέχει το 86,5% των μετοχών του λονδρέζικου συλλόγου. Αυτή η σχέση ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των συζητήσεων για την πιθανή επένδυση.

Το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

Η πιθανή απόκτηση μετοχών στην Τσέλσι αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επιχειρηματική πορεία του Τομ Μπρέιντι μετά το τέλος της λαμπρής του καριέρας στο NFL. Παρά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ο Μπρέιντι παραμένει ενεργός στον χώρο των επενδύσεων και της ψυχαγωγίας.

Πέρα από τις δραστηριότητές του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ο άλλοτε σταρ του NFL εξακολουθεί να διατηρεί μετοχικό μερίδιο στους Λας Βέγκας Ρέιντερς. Επιπλέον, έχει κάνει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα και στον χώρο της τηλεόρασης, εργαζόμενος σε νέους ρόλους, γεγονός που αναδεικνύει την πολυδιάστατη φύση των ενδιαφερόντων του.

Με πληροφορίες από: Athletiko