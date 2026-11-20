Ένα δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή, αφού χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό ναυτικό. Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ το πλοίο διέσχιζε τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν παρουσίασαν μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, δηλώνοντας ότι ένα πετρελαιοφόρο είχε πάρει φωτιά αφού προσέκρουσε σε νάρκη. Και οι δύο αναφορές, ωστόσο, συμφωνούν ότι δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την πυρκαγιά στο πλοίο.

Το περιστατικό και οι πρώτες αναφορές

Η υπηρεσία UKMTO, η οποία παρέχει πληροφορίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου (liquefied petroleum gas tanker) χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διέλευση του πλοίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε 8 ναυτικά μίλια βόρεια της πόλης Χασάμπ του Ομάν. Σύμφωνα με την UKMTO, το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου εγκατέλειψε το πλοίο μετά το χτύπημα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή απώλειες ζωών, ούτε και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν τεράστιες φλόγες να έχουν τυλίξει το δεξαμενόπλοιο, επιβεβαιώνοντας την έκταση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο σκάφος.

Η εκδοχή των Φρουρών της Επανάστασης

Σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης, δήλωσαν λίγο αργότερα ότι η φωτιά σε ένα πετρελαιοφόρο προκλήθηκε από πρόσκρουση σε νάρκη. Αυτό το περιστατικό, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, συνέβη ενώ το πλοίο προσπαθούσε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ, κοντά στην πόλη Χασάμπ.

Η αναφορά των Φρουρών της Επανάστασης κάνει λόγο για «πετρελαιοφόρο», ενώ η UKMTO ανέφερε «δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγραερίου». Και οι δύο πλευρές, ωστόσο, τοποθετούν το συμβάν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, κοντά στο Χασάμπ του Ομάν.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Η πόλη Χασάμπ βρίσκεται στη χερσόνησο Μουσάνταμ του Ομάν, ακριβώς στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός αποτελεί ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον παγκόσμιο χάρτη της ενέργειας.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά σχεδόν του ενός πέμπτου των συνολικών παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου. Η σημασία τους για την παγκόσμια οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια είναι τεράστια.

Διακοπή της ναυσιπλοΐας και το ευρύτερο πλαίσιο

Η ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει διακοπεί εδώ και αρκετό καιρό, μετά από ενέργειες του Ιράν. Η διακοπή της θαλάσσιας οδού πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Αυτή η εξέλιξη έχει επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή, καθιστώντας τα Στενά του Ορμούζ ένα σημείο αυξημένης έντασης και ανησυχίας για την παγκόσμια κοινότητα. Το πρόσφατο περιστατικό με το δεξαμενόπλοιο προστίθεται σε μια ήδη τεταμένη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki