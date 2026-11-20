Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 24χρονης Αραμάτα από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα το απόγευμα της 8ης Νοεμβρίου 2026. Βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τις τελευταίες κινήσεις της άτυχης κοπέλας, καθώς και τις ενέργειες του 19χρονου από τη Γουινέα, ο οποίος συνελήφθη χτες, 19 Νοεμβρίου 2026, κοντά στο Στρασβούργο, ως βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία της.

Οι τελευταίες στιγμές της 24χρονης Αραμάτα

Σε πλάνα που εξασφαλίστηκαν από κάμερες ασφαλείας, η 24χρονη Αραμάτα φαίνεται να περπατά δίπλα στον 19χρονο από τη Γουινέα, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση. Οι δύο τους κατευθύνονται μαζί προς το διαμέρισμα του 19χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου συγκατοικούσε με άλλους τρεις άνδρες από αφρικανικές χώρες. Αυτά τα πλάνα καταγράφηκαν στις 17:11 ώρα της 29ης Οκτωβρίου 2026, δείχνοντας την είσοδο της 24χρονης και του 19χρονου στην πολυκατοικία της οδού Αλκαμένους 9 στην Αθήνα.

Η Αραμάτα φορούσε τα ίδια ρούχα που φορούσε κατά την αποχώρησή της από την οικία ενός φιλικού της προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη, παρόλο που είχε λογοδοθεί με έναν άλλο νεαρό στην πατρίδα της, με τον οποίο επικοινωνούσε μέχρι να χαθούν τα ίχνη της, διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο για τον θάνατό της. Η είσοδός τους στην πολυκατοικία αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα στοιχεία που είχαν εντοπίσει οι αρχές κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Η μεταφορά της βαλίτσας και η απόπειρα απόκρυψης στοιχείων

Ακόμη πιο ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που καταγράφουν τη στιγμή που ο 19χρονος Γουινέζος μεταφέρει τη βαλίτσα από το κοινόβιο διαμέρισμα όπου διέμενε. Τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 5, ο φερόμενος ως δράτης καταγράφηκε να μεταφέρει τη βαλίτσα με το πτώμα από την πολυκατοικία της οδού Αλκαμένους 9 προς τον κάδο απορριμμάτων, στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα.

Στα πλάνα, ο 19χρονος διακρίνεται να σέρνει τη μαύρη βαλίτσα κατά μήκος του πεζοδρομίου, κατευθυνόμενος προς τους κάδους. Ο στόχος του ήταν να αφήσει τη βαλίτσα εκεί, ώστε το προσωπικό του απορριμματοφόρου να την παραλάβει και έτσι να εξαφανίσει το έγκλημά του. Αμέσως μετά τη μεταφορά, ο κατηγορούμενος καταγράφεται να επιστρέφει στην είσοδο της πολυκατοικίας και να καθαρίζει με σφουγγαρίστρα τόσο την είσοδο όσο και τη διαδρομή που ακολούθησε με τη βαλίτσα, σε μια προσπάθεια να αποκρύψει στοιχεία.

Η σύλληψη του 19χρονου στο Στρασβούργο

Ο 19χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη χτες, 19 Νοεμβρίου 2026, κοντά στο Στρασβούργο, σε κωμόπολη έξω από την πόλη. Ο νεαρός από τη Γουινέα φέρεται να είχε επισκεφτεί το σπίτι ενός φίλου του στο Στρασβούργο, όπου κρυβόταν τις τελευταίες 11 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο ύποπτος φέρεται να είχε αλλάξει κινητά τηλέφωνα.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος, έπειτα από συνεργασία του Τμήματος Ανθρωποκτονιών των ελληνικών αρχών με τις γαλλικές αρχές. Ο νεαρός αναμένεται πλέον να εκδοθεί στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Η αντίδραση της οικογένειας της Αραμάτα και οι απορίες

Στη μακρινή Μπουρκίνα Φάσο, η οικογένεια της 24χρονης Αραμάτα θρηνεί τον θάνατό της. Η μητέρα και ο πατέρας της νιώθουν ανακούφιση που εντοπίστηκε ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του παιδιού τους, ωστόσο βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο παππούς της Αραμάτα δήλωσε: «Όταν η μητέρα και ο πατέρας έμαθαν τα νέα, είπαν “Αλχαμντουλίλα” (Δόξα τω Θεώ) επειδή ο ύποπτος συνελήφθη, και αυτά είναι πολύ καλά νέα για την οικογένεια. Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να δικαστεί και να φυλακιστεί για το έγκλημα που διέπραξε».

Ο παππούς ανέφερε επίσης ότι επιθυμεί η σορός της Αραμάτα να ταφεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε πως δεν γνωρίζει τον λόγο που συνέβη αυτό το έγκλημα. Ο άνδρας που την είχε αρραβωνιαστεί πίσω στην πατρίδα τους και ήταν ο τελευταίος που επικοινώνησε μαζί της, εξέφρασε τη χαρά του για τη σύλληψη. Παράλληλα, δήλωσε μπερδεμένος και θυμωμένος με την Αραμάτα, αναρωτώμενος γιατί του είπε ψέματα. Επίσης, έθεσε το ερώτημα για τους άλλους δύο που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, αναρωτώμενος αν δεν άκουσαν κάτι ή αν δεν κατάλαβαν τίποτα.

Το χρονικό της εξαφάνισης και του φερόμενου εγκλήματος

Η Αραμάτα είχε επιστρέψει στην Αθήνα το καλοκαίρι, έχοντας εργαστεί εποχικά σε ξενοδοχείο σε νησί του Αιγαίου. Στις 28 Οκτωβρίου 2026, επισκέφτηκε τον 19χρονο και από τότε χάθηκαν τα ίχνη της. Από την έρευνα προέκυψε ότι το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου, ενώ είχε μείνει δύο μέρες στο κοινόβιο διαμέρισμα, ακούστηκε έντονος θόρυβος από τον χώρο. Η 30ή Οκτωβρίου θεωρείται πιθανή ημέρα της δολοφονίας της Αραμάτα.

Ο άλλος φίλος της από το Καμερούν, ο οποίος τη φιλοξενούσε στην Κυψέλη, δήλωσε την εξαφάνισή της στις 4 Νοεμβρίου 2026. Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ο φερόμενος ως δράτης κατέβασε τη βαλίτσα με το πτώμα από το διαμέρισμα, μπαίνοντας στο ασανσέρ, και την άφησε δίπλα στον κάδο απορριμμάτων, όπου και εντοπίστηκε αργότερα από περαστικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos