Το Zeekr 9X εκφράζει το όραμα της μάρκας Zeekr για τη σύγχρονη πολυτέλεια, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κατηγορία των μεγάλων SUV πολυτελείας. Το νέο μοντέλο συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με μια εμπειρία μετακίνησης που δίνει προτεραιότητα στην άνεση κάθε επιβάτη. Ως ναυαρχίδα της Zeekr, το 9X φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία του.

Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τον κόσμο των yacht

Το Zeekr 9X αντλεί την έμπνευσή του από τον κόσμο των πολυτελών σκαφών αναψυχής. Οι σχεδιαστές του μετέφεραν τις καθαρές γραμμές και τις δυναμικές αναλογίες των yachts σε ένα SUV, προσδίδοντάς του μια ξεχωριστή ταυτότητα. Στην πίσω κολόνα D, ένα σατινέ χρώμιο ενώνει οπτικά τη μακριά γραμμή της οροφής με το αμάξωμα, δημιουργώντας μια αρμονική εικόνα.

Η φαρδιά, όρθια μάσκα με τις κατακόρυφες γρίλιες προσδίδει κύρος και χαρακτήρα στο όχημα. Την εικόνα συμπληρώνουν οι γενναιόδωρες διαστάσεις του, καθώς το 9X έχει μήκος 5.23 μέτρα, πλάτος 2.02 μέτρα χωρίς τους καθρέφτες και μεταξόνιο 3.16 μέτρα. Οι ψηφιακοί προβολείς LED Intelligent Projection Headlights, με ανάλυση 1,3 εκατομμυρίων pixel, πλαισιώνουν τη μάσκα και υπογραμμίζουν το πλάτος του εμπρός μέρους, προσφέροντας μια εντυπωσιακή αίσθηση.

Πολυτέλεια και άνεση στην καμπίνα

Στο εσωτερικό του Zeekr 9X, ο φιλόξενος χώρος των επιβατών αποπνέει έντονη αίσθηση πολυτέλειας, χάρη στη χρήση φυσικού ξύλου Nordic Wood και επενδύσεων από δέρμα Nappa με επιμέρους στοιχεία PVC. Τα ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία της καμπίνας επιλέγονται με κριτήριο το βάθος των νερών του ξύλου και τη ζεστασιά του φινιρίσματος, ενώ κάθε επιμέρους κομμάτι γυαλίζεται στο χέρι για έως και είκοσι ώρες πριν εγκριθεί για την τοποθέτησή του, αναδεικνύοντας την προσοχή στη λεπτομέρεια.

Στην κεντρική κονσόλα δεσπόζει ένας περιστροφικός κρυστάλλινος επιλογέας, κομμένος με εξαιρετική ακρίβεια και με φινίρισμα αντίστοιχο με αυτό ενός πολύτιμου κοσμήματος. Ο ρυθμιζόμενος ατμοσφαιρικός φωτισμός, με μια παλέτα 16,8 εκατομμυρίων αποχρώσεων, αναδεικνύει τις επιφάνειες και επιτρέπει στους επιβάτες να προσαρμόζουν την ατμόσφαιρα της καμπίνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Στο ταμπλό, δύο οθόνες OLED 16 ιντσών εντάσσονται σε διάταξη δύο επιπέδων, διαχωρίζοντας τις πληροφορίες οδήγησης από τις ρυθμίσεις κλιματισμού για βέλτιστη εργονομία.

Προηγμένη τεχνολογία και διαμόρφωση χώρου

Το Zeekr 9X διαθέτει αρχιτεκτονική 900 V και δυνατότητα ταχυφόρτισης, μεταφέροντας την ίδια φιλοσοφία άνεσης από τις καθημερινές διαδρομές στα μεγάλα ταξίδια. Η διαμόρφωση του εσωτερικού είναι 2+2+2, προσφέροντας έξι θέσεις και πλούσιο εξοπλισμό για τους πίσω επιβάτες, δημιουργώντας έναν χώρο προσωπικής χαλάρωσης και ευεξίας.

Στη δεύτερη σειρά, υπάρχουν δύο ανεξάρτητα καθίσματα Co-Pilot με ηλεκτρική ρύθμιση έξι κατευθύνσεων, μνήμη και ηλεκτρικά στηρίγματα ποδιών. Το δεξί κάθισμα περιλαμβάνει μια λειτουργία ανάπαυσης που επεκτείνει το στήριγμα ποδιών για ακόμα πιο χαλαρή θέση στο ταξίδι. Τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν ηλεκτρική ρύθμιση 12 κατευθύνσεων και μνήμη, εξασφαλίζοντας την ιδανική θέση οδήγησης και άνεσης.

Η έκδοση Ultra AWD για την ελληνική αγορά

Για την ελληνική αγορά, το Zeekr 9X διατίθεται στην έκδοση Ultra AWD. Αυτή η έκδοση συνδυάζει την αίσθηση της ηλεκτρικής οδήγησης με την ευελιξία που προσφέρει ένας δίλιτρος υπερτροφοδοτούμενος βενζινοκινητήρας για την επέκταση της αυτονομίας. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στο όχημα να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις των αστικών μετακινήσεων όσο και στις ανάγκες των μακρινών ταξιδιών.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση υπογραμμίζει την προσήλωση της Zeekr στην παροχή μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας μετακίνησης, όπου η άνεση και η λειτουργικότητα συνυπάρχουν αρμονικά. Το 9X Ultra AWD αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης πολυτέλειας, σχεδιασμένο να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία σε κάθε επιβάτη, ανεξαρτήτως της διάρκειας ή του προορισμού του ταξιδιού.

Με πληροφορίες από: Topontiki