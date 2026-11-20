Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε θαλαμηγό που έφερε σημαία Βουλγαρίας, εντός της Μαρίνας Σάνη στη Χαλκιδική. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου, το οποίο ήταν και ο μοναδικός επιβάτης του σκάφους. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή βοήθειας στον τραυματία και την αντιμετώπιση των συνεπειών της έκρηξης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο τραυματισμός και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Ο μοναδικός επιβάτης της θαλαμηγού, ο οποίος φέρεται να ήταν και ο χειριστής της, υπέστη τραυματισμό κατά τη διάρκεια της έκρηξης. Η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση ιατρική περίθαλψη, γεγονός που οδήγησε στην ταχεία κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Για τη μεταφορά του τραυματία, κλήθηκε ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο του συμβάντος στη Μαρίνα Σάνη. Ο τραυματισμένος άνδρας παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη νοσηλεία.

Το περιστατικό στη Μαρίνα Σάνη

Το περιστατικό της έκρηξης εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, σε μια από τις πιο γνωστές μαρίνες της Χαλκιδικής, τη Μαρίνα Σάνη. Η θαλαμηγός στην οποία σημειώθηκε το συμβάν έφερε σημαία Βουλγαρίας, γεγονός που αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται από τις αρχές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η έκρηξη παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες. Το Λιμενικό Σώμα έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα οδηγήσουν στη διαλεύκανση των αιτιών της έκρηξης και των συνθηκών υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο επιβάτης.

Συνέπειες της έκρηξης και μέτρα αντιμετώπισης

Πέρα από τον τραυματισμό του επιβάτη, η έκρηξη είχε και άλλες άμεσες συνέπειες για το σκάφος. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε σημαντική εισροή υδάτων στο εσωτερικό της θαλαμηγού, γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εισροή υδάτων και να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα, στο σημείο ξεκίνησαν εργασίες απάντλησης. Οι εργασίες αυτές έχουν ως στόχο την απομάκρυνση του νερού από το σκάφος και τη διασφάλιση της σταθερότητάς του. Παράλληλα, τοποθετήθηκε προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από τη θαλαμηγό, ένα μέτρο που κρίθηκε απαραίτητο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές καυσίμων ή άλλων ρυπογόνων ουσιών που θα μπορούσαν να προκληθούν από το συμβάν.

Ενέργειες των αρμόδιων αρχών

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά την ενημέρωση για το περιστατικό στη Μαρίνα Σάνη. Το Λιμενικό Σώμα, ως αρμόδια αρχή για τα θαλάσσια συμβάντα, ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών τόσο για την παροχή βοήθειας όσο και για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται στο σημείο, επιβλέποντας τις εργασίες απάντλησης και συλλέγοντας πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες και το ίδιο το σκάφος. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την πλήρη καταγραφή των γεγονότων και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια της έκρηξης που συγκλόνισε τη θαλαμηγό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki