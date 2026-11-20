Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης στήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026 στη Σητεία, όταν μια 26χρονη γυναίκα έπεσε από ύψος περίπου έξι μέτρων σε βραχώδη περιοχή. Η νεαρή κοπέλα αναζητούσε τον σκύλο της στην περιοχή Ανάληψη Παπαδιόκαμπου όταν γλίστρησε και τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά την πτώση και τους τραυματισμούς της, διατήρησε τις αισθήσεις της και κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρχές μέσω του κινητού της τηλεφώνου, κινητοποιώντας άμεσα τις διασωστικές δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό της.

Το περιστατικό και οι συνθήκες της πτώσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή Ανάληψη Παπαδιόκαμπου, κοντά στη Σητεία. Η 26χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της να εντοπίσει τον σκύλο της, γλίστρησε κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η πτώση της ήταν από ύψος περίπου έξι μέτρων, με αποτέλεσμα να καταλήξει πάνω σε βραχώδη επιφάνεια και να υποστεί τραυματισμούς.

Παρά τη σοβαρότητα της πτώσης και το δύσβατο της περιοχής, η νεαρή γυναίκα διατήρησε πλήρως τις αισθήσεις της. Αυτό της επέτρεψε να χρησιμοποιήσει το κινητό της τηλέφωνο και να ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές, δίνοντας έτσι το σήμα για την άμεση έναρξη της δύσκολης επιχείρησης διάσωσης.

Άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων

Στις 12:46 το μεσημέρι της Παρασκευής, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας ζήτησε τη συνδρομή της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρήτης (ΕΔΕΑΚ). Η προσέγγιση και η απομάκρυνση της τραυματία από το δύσβατο σημείο όπου είχε πέσει, απαιτούσαν ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση των εθελοντών διασωστών.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν, εκτός από την ΕΔΕΑΚ, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμεναρχείου, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση αυτής της δύσκολης επιχείρησης, η οποία είχε ως στόχο τον ασφαλή απεγκλωβισμό της 26χρονης.

Οι τραυματισμοί και η διακομιδή στο νοσοκομείο

Η 26χρονη γυναίκα υπέστη τραυματισμούς σε διάφορα σημεία του σώματός της. Συγκεκριμένα, είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, στη μέση και στο δεξί της πόδι. Οι διασώστες, φτάνοντας στο σημείο, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, φροντίζοντας για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της πριν από τη μεταφορά.

Έπειτα, η τραυματισμένη κοπέλα μεταφέρθηκε με ειδικό φορείο από το δύσβατο σημείο έως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την περίμενε σε προσβάσιμο σημείο. Από εκεί, παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ για την άμεση διακομιδή της στο Νοσοκομείο Σητείας, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Η σημασία του συντονισμού των υπηρεσιών

Η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρήτης (ΕΔΕΑΚ), μέσω ανακοίνωσης που υπογράφει ο Γιάννης Δασκαλάκης, επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της άμεσης κινητοποίησης και του αποτελεσματικού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε τέτοιου είδους περιστατικά. Η συνεργασία όλων των φορέων ήταν καθοριστική για την επιτυχή και ασφαλή διάσωση της νεαρής γυναίκας από το δύσβατο σημείο.

Φωτογραφίες και βίντεο από τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, που αποτυπώνουν το μέγεθος της προσπάθειας των διασωστών και τις συνθήκες του απεγκλωβισμού, δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΔΕΑΚ, δίνοντας μια οπτική εικόνα της έντασης και της πολυπλοκότητας της επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos