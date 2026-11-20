Ένα οργανωμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο λειτουργούσε με εταιρείες που εμφάνιζαν εικονικούς τζίρους εκατομμυρίων ευρώ και διεκδικούσαν επιστροφές φόρων που ουδέποτε είχαν καταβάλει, αποκαλύφθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η επιχείρηση της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ οδήγησε σε 15 συλλήψεις και στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος συνολικά 22 προσώπων.

Το κύκλωμα φέρεται να απέσπασε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ από το Δημόσιο, ενώ επιχείρησε να εισπράξει συνολικά σχεδόν 8,8 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται λογιστές, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών, καθώς και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, στους οποίους οι ελεγκτές αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΔΕΟΣ, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ένα επαναλαμβανόμενο μοντέλο δημιουργίας εταιρειών-κελυφών. Συγκεκριμένα, συστήνονταν μονοπρόσωπες ΙΚΕ προς το τέλος του 2025, οι οποίες μέσα σε ελάχιστες ημέρες εμφάνιζαν έσοδα περίπου 3,4 εκατομμυρίων ευρώ, με σχεδόν αντίστοιχα έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο, τα δηλωμένα κέρδη περιορίζονταν σε μερικές χιλιάδες ευρώ και ο φόρος που αναλογούσε υπολογιζόταν περίπου στα 1.000 ευρώ.

Το βασικό τέχνασμα αφορούσε την παρακράτηση φόρου 20%. Οι εταιρείες εξέδιδαν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μέσω της πλατφόρμας myDATA, στα οποία εμφάνιζαν ότι είχε παρακρατηθεί φόρος. Αυτόν τον φόρο στη συνέχεια δήλωναν ως ήδη καταβληθέντα, δημιουργώντας μια εικονική εικόνα. Αφαιρώντας τον μικρό φόρο που αναλογούσε στα κέρδη τους, προέκυπτε απαίτηση επιστροφής περίπου 690.000 ευρώ για κάθε εταιρεία.

Το οικονομικό μέγεθος της απάτης

Η δράση του κυκλώματος είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για το Δημόσιο. Με το συγκεκριμένο τέχνασμα, η ομάδα φέρεται να απέσπασε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς επιχείρησαν να εισπράξουν συνολικά ένα ποσό που άγγιζε τα 8,8 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εταιρείες, παρά τη σύντομη λειτουργία τους, εμφάνιζαν τζίρους εκατομμυρίων ευρώ, γεγονός που αποτελούσε βασικό στοιχείο της απάτης. Η αποκάλυψη αυτής της μεθόδου αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των τεχνασμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών και την απόσπαση χρημάτων από τα δημόσια ταμεία.

Η αποκάλυψη από την ΑΑΔΕ και οι συλλήψεις

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από ενδελεχή έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με συντονισμένες ενέργειες σε διάφορες περιοχές.

Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε περιοχές της Αττικής και της Αιτωλοακαρνανίας. Κατά τη διάρκεια αυτών, πραγματοποιήθηκαν 16 έρευνες σε κατοικίες, μία σε επαγγελματικό χώρο και μία σε όχημα, οδηγώντας στις 15 συλλήψεις των εμπλεκομένων προσώπων.

Οι κατηγορίες και οι εμπλεκόμενοι

Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η Εισαγγελία παρήγγειλε τη διενέργεια κύριας ανάκρισης για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την πλαστογραφία, τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στα 22 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία συγκαταλέγονται λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διεκπεραίωση των εικονικών συναλλαγών. Επίσης, στη λίστα των κατηγορουμένων βρίσκονται πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών-κελυφών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο των δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων, στους οποίους οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποδίδουν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση του κυκλώματος.

Με πληροφορίες από: Newsit