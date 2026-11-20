Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Βρετανίδας κωμικού Λούσι Μπομόν σχετικά με τη δημοφιλή σειρά βιντεοπαιχνιδιών Grand Theft Auto, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου GTA VI. Η κωμικός άσκησε δριμεία κριτική στο περιεχόμενο του franchise, συνδέοντας τις απεικονίσεις της βίας κατά των γυναικών με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Από την άλλη πλευρά, μόλις λίγες ώρες μετά την παγκόσμια κυκλοφορία του GTA VI, οι πιο φανατικοί θαυμαστές της σειράς άρχισαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για αυτό που θεωρούν ως μια πιο «φεμινιστική» προσέγγιση.

Η κριτική της Λούσι Μπομόν και το κάλεσμα για δράση

Η Λούσι Μπομόν, η οποία έγινε γνωστή και ως μία από τις πληροφοριοδότριες στην υπόθεση των καταγγελιών σε βάρος του Ντέιβιντ Γουάλιαμς, δημοσίευσε την Παρασκευή σχετική δήλωση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην τοποθέτησή της, η κωμικός άσκησε δριμεία κριτική στο περιεχόμενο της σειράς Grand Theft Auto, συνδέοντας την απεικόνιση της βίας κατά των γυναικών με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

Η Μπομόν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι όλοι όσοι παίζουν βιντεοπαιχνίδια βιαστές, αλλά όλοι οι βιαστές που παίζουν βιντεοπαιχνίδια παίζουν… Grand Theft Auto». Επιπλέον, τόνισε πως «το γεγονός ότι το τελευταίο παιχνίδι έχει αλλάξει την προσέγγισή του δεν σημαίνει ότι ήταν σωστό όλα αυτά τα χρόνια να μπορεί κανείς να δολοφονεί εργαζόμενες στο σεξ». Κάλεσε τους επικεφαλής της Rockstar Games να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των μισογυνιστικών αντιλήψεων μεταξύ των νεαρών αγοριών, ρωτώντας αν η εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτήσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία για νεαρά αγόρια με μισογυνιστικές απόψεις.

Οι αντιδράσεις των gamers για τη «φεμινιστική» προσέγγιση

Μόλις λίγες ώρες μετά την παγκόσμια κυκλοφορία του GTA VI, οι πιο φανατικοί θαυμαστές της σειράς άρχισαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Πολλοί παίκτες θεωρούν ότι το νέο παιχνίδι ακολουθεί μια πιο «φεμινιστική» προσέγγιση, η οποία φαίνεται να έχει επηρεαστεί από το κίνημα #MeToo.

Οι παίκτες, οι οποίοι στις προηγούμενες εκδόσεις είχαν συνηθίσει να μπορούν να κάνουν σχεδόν οτιδήποτε μέσα στο παιχνίδι, διαμαρτύρονται έντονα. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να συνευρίσκονται με ιερόδουλες, να έχουν περιστασιακές σεξουαλικές επαφές ή ακόμη και να απατούν τη σύντροφό τους, κάτι που τους προκαλεί δυσαρέσκεια.

Οι αλλαγές και η νέα ιστορία του GTA VI

Το Grand Theft Auto VI φαίνεται πλέον να επιβραβεύει την «έντιμη» συμπεριφορά των παικτών. Παράλληλα, οι αδικαιολόγητες πράξεις βίας μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόοδο των παικτών μέσα στο παιχνίδι, κάτι που αποτελεί σημαντική αλλαγή σε σχέση με προηγούμενους τίτλους της σειράς.

Η ιστορία του νέου παιχνιδιού επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, τον Τζέισον Ντιβάλ και τη Λουσία Καμίνος, οι οποίοι θυμίζουν το θρυλικό εγκληματικό δίδυμο Μπόνι και Κλάιντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Λουσία αποτελεί την πρώτη κεντρική γυναικεία πρωταγωνίστρια της σειράς με πλήρη φωνητική παρουσία, ένα στοιχείο που σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση στην προσέγγιση των χαρακτήρων.

Η μακρά ιστορία της σειράς Grand Theft Auto

Η σειρά Grand Theft Auto είναι γνωστή από την πρώτη της κυκλοφορία, το 1997, για την απεικόνιση της εγκληματικότητας, της βίας, της χρήσης ναρκωτικών και της περιστασιακής σεξουαλικής επαφής. Αυτά τα στοιχεία αποτελούσαν σταθερά χαρακτηριστικά των προηγούμενων τίτλων, διαμορφώνοντας την ταυτότητα του franchise και τις προσδοκίες των παικτών.

Η φήμη της σειράς για το «ελεύθερο» gameplay, όπου οι παίκτες είχαν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα ανοιχτό κόσμο και να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες, έχει καθορίσει την εμπειρία των θαυμαστών της. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο GTA VI, τόσο ως προς την ιστορία όσο και ως προς τις επιτρεπόμενες ενέργειες των παικτών, έχουν πυροδοτήσει τις συζητήσεις και τις αντιδράσεις που παρατηρούνται μετά την κυκλοφορία του.

Με πληροφορίες από: Topontiki