Τα νέα δεδομένα που έρχονται στο προσκήνιο γύρω από τις συνθήκες θανάτου της 61χρονης γυναίκας στο Θησείο, στην περιοχή της Ακρόπολης, προκαλούν αποτροπιασμό. Ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία, παραδέχτηκε την πράξη του, καθώς και ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους. Οι λεπτομέρειες από την ιατροδικαστική εξέταση αποκαλύπτουν τη βία που υπέστη η γυναίκα, ενώ πληθαίνουν τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως ως προς τη στυγερή γυναικοκτονία.

Η κλήση στην άμεση δράση και η στάση του δράστη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο ίδιος ο 63χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση. Ο άνδρας ενημέρωσε τις αρχές ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και ότι εκείνη βρισκόταν αναίσθητη μέσα στο διαμέρισμά τους, δίνοντας το στίγμα της τραγικής εξέλιξης.

Όταν αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 69χρονη πεσμένη ανάσκελα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε πολλαπλές μελανιές στο σώμα της και φορούσε μόνο το εσώρουχό της και μία μπλούζα. Κατά την άφιξη των αρχών, ο 63χρονος καθόταν ψύχραιμος στον καναπέ, μια στάση που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση έφερε στο φως σοκαριστικά ευρήματα σχετικά με τη βία που υπέστη η 61χρονη Μαρίνα. Στο σώμα της εντοπίστηκαν, εκτός από τα τραύματα που συνδέονται άμεσα με τον θάνατό της, και παλαιότερες κακώσεις. Αυτό το εύρημα υποδεικνύει ότι η γυναίκα είχε υποστεί βία και σε προηγούμενα περιστατικά, πριν από το μοιραίο γεγονός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, όπως αυτά έχουν δημοσιευθεί, ο 63χρονος φέρεται να έκλεισε το στόμα της συζύγου του με το ένα χέρι. Ταυτόχρονα, της έσφιξε τον λαιμό με το άλλο χέρι, ενώ παράλληλα τη χτυπούσε με τα πόδια του σε διάφορα σημεία του σώματός της. Οι λεπτομέρειες αυτές αποκαλύπτουν την ένταση και τη βιαιότητα της επίθεσης που οδήγησε στον θάνατο της γυναίκας.

Η ομολογία του συζύγου και ο έντονος καβγάς

Ο 63χρονος σύζυγος παραδέχτηκε τη δολοφονία της 61χρονης γυναίκας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις αρχικές υποψίες των αρχών. Στην ομολογία του, ανέφερε ότι πριν από την πράξη του είχε προηγηθεί ένας έντονος καβγάς μεταξύ τους. Αυτός ο καβγάς, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσε το έναυσμα για την τραγική εξέλιξη, αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω στοιχεία για το περιεχόμενό του.

Η ομολογία του δράστη, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενισχύει την κατηγορία της γυναικοκτονίας. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής σκιαγραφούν ένα σαφές πλαίσιο των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 61χρονης Μαρίνας στο διαμέρισμά τους.

Ηρεμιστικά χάπια και ψυχολογικά προβλήματα

Μία ακόμα σημαντική λεπτομέρεια που προέκυψε από την έρευνα στο διαμέρισμα είναι ο εντοπισμός περισσότερων από 100 ηρεμιστικών χαπιών, συγκεκριμένα ταβόρ. Η ύπαρξη τόσο μεγάλης ποσότητας φαρμάκων αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ο 63χρονος υποστήριξε ότι η σύζυγός του αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και λάμβανε σχετικά φάρμακα. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο σπίτι δεν βρέθηκε καμία ιατρική συνταγή που να δικαιολογεί την ύπαρξη των συγκεκριμένων σκευασμάτων. Αυτό το γεγονός αφήνει αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τη χρήση των χαπιών, τα οποία οι αρχές καλούνται να διευκρινίσουν.

Με πληροφορίες από: Enikos