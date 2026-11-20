Μια σημαντική επιχείρηση αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος έλαβε χώρα το 2011 στην ατόλη Πάλμιρα, μια απομονωμένη κοραλλιογενή περιοχή στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 1.600 χιλιόμετρα νότια της Χαβάης. Η δράση αυτή είχε ως στόχο την εξάλειψη ενός τεράστιου πληθυσμού μαύρων αρουραίων που επί δεκαετίες κατέστρεφαν το οικοσύστημα. Τα αποτελέσματα της επιχείρησης, που επιβεβαιώθηκαν χρόνια αργότερα, περιλάμβαναν την εντυπωσιακή αναγέννηση της βλάστησης και μια απρόσμενη εξαφάνιση ενός είδους κουνουπιού.

Η μάχη κατά των εισβολέων αρουραίων

Για πολλές δεκαετίες, η ατόλη Πάλμιρα αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα με τους μαύρους αρουραίους, οι οποίοι είχαν φτάσει στην περιοχή με πλοία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Χωρίς την παρουσία φυσικών θηρευτών, ο πληθυσμός τους πολλαπλασιάστηκε ανεξέλεγκτα, φτάνοντας περίπου τα 40.000 ζώα.

Αυτά τα τρωκτικά προκαλούσαν σοβαρή καταστροφή στη φυσική ισορροπία του οικοσυστήματος. Έτρωγαν σπόρους, νεαρά φυτά, καθώς και αυγά και νεοσσούς θαλασσοπουλιών, εμποδίζοντας έτσι την αναπαραγωγή των αυτοφυών ειδών της περιοχής.

Η επιχείρηση εξάλειψης και η επιβεβαίωση

Τον Ιούνιο του 2011, τρεις οργανισμοί συνεργάστηκαν για την εξάλειψη των αρουραίων: η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, η περιβαλλοντική οργάνωση The Nature Conservancy και η Island Conservation. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη διασπορά ειδικού δολώματος στα 25 νησάκια που αποτελούν την ατόλη.

Η πλήρης εξάλειψη των αρουραίων επιβεβαιώθηκε έπειτα από συστηματική παρακολούθηση, τον Ιούνιο του 2012, σηματοδοτώντας την επιτυχία της φιλόδοξης αυτής προσπάθειας.

Η εντυπωσιακή αναγέννηση της φυσικής βλάστησης

Πέντε χρόνια μετά την επιχείρηση, οι επιστήμονες κατέγραψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 17 Ιουλίου 2018 στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE, η φυσική βλάστηση είχε ανακάμψει σημαντικά. Οι ερευνητές κατέγραψαν 7.756 νεαρά φυτά πέντε αυτοφυών ειδών δέντρων το 2016, έναντι μόλις 140 πριν από την εξάλειψη των αρουραίων, μια αύξηση που ξεπέρασε το 5.000%.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση του δέντρου Pisonia grandis, το οποίο αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τα θαλασσοπούλια. Πριν από την επιχείρηση, δεν είχαν εντοπιστεί νεαρά φυτά του είδους στις συγκεκριμένες ερευνητικές περιοχές. Μετά την απομάκρυνση των τρωκτικών, ωστόσο, εμφανίστηκαν εκατοντάδες νέα φυτά, με τις μετρήσεις να φτάνουν ακόμη και τα 688 ανά 100 τετραγωνικά μέτρα. Η αναγέννηση της βλάστησης βοήθησε παράλληλα τα θαλασσοπούλια, τα οποία βρήκαν περισσότερους χώρους για να φωλιάσουν και να αναπαραχθούν.

Η ανεπιθύμητη εξάπλωση της κοκοφοίνικας

Παρά τα θετικά αποτελέσματα στην αναγέννηση της φυσικής βλάστησης, οι επιστήμονες εντόπισαν και μια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Η κοκοφοίνικας, ένα μη αυτοφυές είδος για την περιοχή, άρχισε επίσης να εξαπλώνεται ταχύτερα μετά την απομάκρυνση των αρουραίων.

Η απρόσμενη εξαφάνιση του κουνουπιού-τίγρης

Η εξάλειψη των αρουραίων είχε και μια δεύτερη, απρόσμενη συνέπεια. Μαζί τους εξαφανίστηκε και το ασιατικό κουνούπι-τίγρης (Aedes albopictus), ένα είδος που μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκειος πυρετός και ο ιός Ζίκα.

Όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες σε ξεχωριστή έρευνα, οι αρουραίοι αποτελούσαν βασική πηγή αίματος για τα συγκεκριμένα κουνούπια. Όταν απομακρύνθηκαν, τα έντομα έχασαν μια σημαντική πηγή τροφής και δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον πληθυσμό τους. Ωστόσο, αυτό δεν σήμαινε ότι εξαφανίστηκαν όλα τα κουνούπια από την ατόλη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta