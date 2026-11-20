Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στη Σύρο – Η αντίδραση της οικογένειας της διασώστριας

Σε κατ' οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε ο 41χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση για την άρση της προσωρινής του κράτησης. Παρά την απόφαση, ο 41χρονος δεν έχει επιστρέψει ακόμη στο σπίτι του στη Σύρο, καθώς έχουν προκύψει τεχνικά ζητήματα με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Η οικογένεια της διασώστριας έχει αντιδράσει στην απόφαση, δηλώνοντας πως θα εξετάσει κάθε νόμιμο μέσο.

Η αποφυλάκιση και τα τεχνικά ζητήματα

Ο 41χρονος κατηγορούμενος τέθηκε σε κατ' οίκον περιορισμό, με την χρήση ηλεκτρονικού «βραχιολιού» να αποτελεί όρο της αποφυλάκισής του. Η απόφαση αυτή αφορά την υπόθεση της δολοφονίας της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Σύρου.

Παρόλα αυτά, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να μην έχει μπορέσει να επιστρέψει ακόμη στην οικία του στο νησί. Οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την επίλυση των προβλημάτων, ώστε να εφαρμοστεί πλήρως η δικαστική απόφαση.

Οι ισχυρισμοί του 41χρονου για το μοιραίο βράδυ

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος έχει υποστηρίξει τη θέση ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με εισβολή στο σπίτι του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η γυναίκα που εισέβαλε είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατούσε όπλο.

Ο 41χρονος έχει δηλώσει ότι ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας η 42χρονη τραυματίστηκε. Στη συνέχεια, όπως έχει υποστηρίξει, την καταδίωξε στα στενά της περιοχής με σκοπό να την ακινητοποιήσει και να διαπιστώσει την ταυτότητά της. Μέρος των κινήσεων των δύο προσώπων καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, πλάνα τα οποία παρουσιάστηκαν από το Live News. Η 42χρονη εντοπίστηκε τελικά θανάσιμα τραυματισμένη σε απόσταση από το σπίτι του κατηγορούμενου.

Οι πρώτες δηλώσεις του κατηγορούμενου

Μετά την απόφαση για την άρση της προσωρινής του κράτησης, ο 41χρονος επικοινώνησε με το Live News, όπου δεν έκανε κάποια συγκεκριμένη δήλωση αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά ανέφερε ότι «όλα είναι μια χαρά».

Επιπλέον, ο 41χρονος μίλησε και στο MEGA για την άρση της κράτησής του. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν τα εξής: «Είμαι καλά. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον. Δεν είναι η ώρα να πω κάτι. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Μια χαρά, μια χαρά! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση».

Η αντίδραση της οικογένειας της 42χρονης διασώστριας

Από την πλευρά της, η οικογένεια της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ αντέδρασε στην απόφαση για την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου. Παρόλο που οι συγγενείς δηλώνουν ότι σέβονται την απόφαση της δικαιοσύνης, σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να προσβάλουν αυτή την απόφαση του δικαστηρίου.

Η αντίδραση αυτή υπογραμμίζει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στην οικογένεια, η οποία αναζητά δικαίωση για τον θάνατο της 42χρονης.

Οι αναρτήσεις του πατέρα της διασώστριας

Ο πατέρας της 42χρονης διασώστριας προέβη σε δημόσιες αναρτήσεις την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, τις ημέρες δηλαδή που έγινε δεκτό το αίτημα της αποφυλάκισης. Οι αναρτήσεις του εξέφραζαν την οργή και την απογοήτευσή του για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στα μηνύματά του, ο πατέρας της 42χρονης έγραψε: «Άνοιξες την πύλη της κολάσεως. Διεφθαρμένοι Έλληνες δικαστές. Ο ελληνικός λαός δολοφονείται. Η δημοκρατία βιάζεται. Η απραξία σας σας καθιστά συνένοχους στο έγκλημα κατά των Ελλήνων».

Η πορεία της δικαστικής υπόθεσης

Η υπόθεση της δολοφονίας στη Σύρο αναμένεται να εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διεξαγωγή της δίκης εντός του 2027.

Ωστόσο, η ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, κάτι που σημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να μετατεθεί. Η δικαστική αυτή εξέλιξη θα κρίνει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit