Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η Χριστίνα Βακάκη, κόρη του ιδρυτή της αλυσίδας καταστημάτων Jumbo, Απόστολου Βακάκη, μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο στη Βάρη. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, ενώ η 35χρονη έκανε τζόκινγκ και προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο. Η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο φέρει σοβαρά κατάγματα και εγκεφαλικές κακώσεις.

Το χρονικό της παράσυρσης

Η παράσυρση της Χριστίνας Βακάκη έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή της Βάρης. Η κόρη του ιδρυτή των Jumbo κινούνταν στο πεζοδρόμιο, ακολουθώντας την καθημερινή της ρουτίνα τζόκινγκ. Όταν έφτασε στο ύψος της οδού Καλύμνου, επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, χρησιμοποιώντας τη διάβαση των πεζών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνη τη στιγμή βρισκόταν σταματημένο ένα βανάκι, το οποίο εμπόδιζε την ορατότητα στον υπόλοιπο δρόμο. Καθώς η Χριστίνα Βακάκη περνούσε, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 35χρονος την παρέσυρε. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκσφενδονιστεί σε απόσταση περίπου 30 μέτρων.

Οι σοβαρές κακώσεις και η νοσηλεία

Από την παράσυρση, η Χριστίνα Βακάκη υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάγματα και εγκεφαλικές κακώσεις, ενώ αργότερα διευκρινίστηκε ότι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα σε λεκάνη, πρόσωπο, πόδια και χέρια. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, η υγεία της δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς απέφυγε τα χειρότερα.

Αμέσως μετά το τροχαίο, η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου σταθεροποιήθηκε η κατάστασή της. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε για περαιτέρω νοσηλεία στο νοσοκομείο Υγεία. Η Χριστίνα Βακάκη αναμένεται να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις: μία μέσα στις επόμενες ημέρες και μία δεύτερη από την επόμενη εβδομάδα.

Σοκαριστικές μαρτυρίες αυτόπτων

Αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας σε εκπομπή, περιέγραψε τις σοκαριστικές στιγμές της παράσυρσης. «Την κοπάνησε, τη σήκωσε ψηλά και την έριξε κάτω. Κι εγώ που το είδα ήταν σοκ. Το μπαμ που άκουσα και είδα που πετάχτηκε στον αέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάρτυρας ανέφερε πως έβλεπε τη Χριστίνα Βακάκη κάθε πρωί να πηγαίνει για τζόκινγκ. «Επειδή την έβλεπα κάθε πρωί που πήγαινε για τζόκινγκ και βλέπω ότι πάει στο φανάρι, σταματάει στη διάβαση και περνάει απέναντι. Αυτή ανέβαινε από Κανελλοπούλου να πάει στο φανάρι, εκεί που κάνει αριστερά για Καλύμνου», συμπλήρωσε. Περιγράφοντας τη στιγμή της σύγκρουσης, πρόσθεσε: «Ήταν ένα φορτηγό εκεί στο φανάρι στη διάβαση και πήγαινε να περάσει κανονικά απέναντι. Το αυτοκίνητο ανέβαινε, πήγαινε προς Βάρη. Τη σήκωσε δύο – τρία μέτρα ψηλά και έπεσε κάτω η κοπέλα».

Οι ενέργειες μετά το τροχαίο

Ο 35χρονος οδηγός του οχήματος, αμέσως μετά το συμβάν, έκανε το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και παρέμεινε στο σημείο της παράσυρσης. Οι πρώτες στιγμές μετά το τροχαίο έχουν καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα καταστήματος, το οποίο δείχνει περαστικούς να σπεύδουν προς την τραυματισμένη γυναίκα.

Οι πολίτες προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στη Χριστίνα Βακάκη, μέχρι την άφιξη των διασωστών. Ακολούθως, η μεταφορά της στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki