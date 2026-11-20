Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησαν σε σημαντικές συμφωνίες που αφορούν τη διευκόλυνση του εμπορίου τροφίμων και την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, μέσω του προγράμματος Erasmus+. Οι συμφωνίες αυτές επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, σηματοδοτώντας μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, αποφασίστηκε η αναβολή για έξι μήνες των διαπραγματεύσεων για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με τη μακροπρόθεσμη σχέση τους.

Επαναπροσέγγιση μετά από δέκα χρόνια

Δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit, οι εντάσεις μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποχωρήσει, με αμφότερες τις πλευρές να αναγνωρίζουν την επιτακτική ανάγκη για στενότερη συνεργασία. Αυτή η αναγνώριση έρχεται σε μια περίοδο που η διεθνής τάξη πραγμάτων μεταβάλλεται ραγδαία, επηρεαζόμενη από μια σειρά γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

Μεταξύ των παραγόντων που διαμορφώνουν το νέο διεθνές τοπίο συγκαταλέγονται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι αμερικανικοί δασμοί, η κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, καθώς και ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτές οι συνθήκες ενισχύουν την πεποίθηση για την αναγκαιότητα της συνεργασίας.

Οι βασικές συμφωνίες της συνόδου κορυφής

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνόδου, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου ότι «Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να πούμε με βεβαιότητα πως αυτή είναι μια καλή ημέρα για τη Βρετανία και μια καλή ημέρα για την Ευρώπη». Τόνισε επίσης ότι «Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε από κοινού είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές».

Οι δύο πλευρές ολοκλήρωσαν τη σύνοδο με την επίτευξη τριών βασικών συμφωνιών. Αυτές αφορούν τους ελέγχους στα τρόφιμα, την κινητικότητα των νέων, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στο πρόγραμμα Erasmus+, και ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα πρώτο βήμα προς την ενίσχυση των δεσμών.

Το «αγκάθι» των πανεπιστημιακών διδάκτρων

Παρά το θετικό κλίμα, ένα σημαντικό ζήτημα που παρέμεινε άλυτο και αναβλήθηκε για το μέλλον είναι αυτό της μείωσης των πανεπιστημιακών διδάκτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει σε αυτό το θέμα, θεωρώντας το κρίσιμο για την περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας και της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Αντίθετα, η Βρετανία εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς τη μείωση των διδάκτρων. Ως εκ τούτου, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα αποφασίστηκε να μετατεθούν για έξι μήνες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω συζητήσεις στο μέλλον.

Προοπτικές για ευρύτερη συνεργασία

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, έχει δηλώσει ότι η Βρετανία θα πρέπει να εξετάσει όλες τις επιλογές για τη μελλοντική σχέση της με την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της επανένταξης στην ΕΕ. Μάλιστα, τη Δευτέρα είχε χαρακτηρίσει «προφανή αλήθεια» το γεγονός ότι η χώρα έχασε περισσότερα από όσα κέρδισε από το Brexit.

Ο Μπέρναμ εκτίμησε ότι οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν αποτελούν πιθανότατα το ανώτατο όριο όσων μπορούν να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς απομένει περιορισμένος χρόνος μέχρι τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν έως τα μέσα του 2029. Παράλληλα, δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί, σε περίπου έναν χρόνο, μια άτυπη συζήτηση με την ΕΕ για τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την πρόθεση του Βρετανού πρωθυπουργού να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για το μέλλον των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία φον ντερ Λάιεν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια συζήτηση και την καλωσορίζουμε», προσθέτοντας ότι η Βρετανία μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της ΕΕ.

Με πληροφορίες από: Topontiki