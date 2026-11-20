Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, αναφέρθηκε στο επερχόμενο ντέρμπι με τον Άρη, το οποίο είναι προγραμματισμένο για αύριο, 21 Νοεμβρίου, στις 17:30. Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε την προσήλωση της ομάδας του να κατακτήσει τη νίκη, δηλώνοντας πως θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για αυτό τον σκοπό. Τόνισε τη μοναδικότητα του αγώνα και τη δέσμευση των παικτών του να προσφέρουν χαρά στον κόσμο.

Το ντέρμπι που συζητά η Ευρώπη

Έπειτα από μια μακρά περίοδο συνεχόμενων εκτός έδρας αναμετρήσεων, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην έδρα του για ένα παιχνίδι που ο Αντρέα Τρινκιέρι χαρακτήρισε ως ξεχωριστό. Ο προπονητής σημείωσε ότι, για ακόμη μία φορά και έπειτα από τόσα χρόνια, ολόκληρη η Ευρώπη συζητά για αυτό το ντέρμπι, αναδεικνύοντας τη φήμη και την αίγλη του.

Παρόλο που δεν πρόκειται για έναν αγώνα που θα καθορίσει κάποιον τίτλο, καθώς είναι ένα παιχνίδι της κανονικής περιόδου, ο Τρινκιέρι τόνισε ότι όλοι στην ομάδα γνωρίζουν τη σημασία και το μέγεθός του. Περιέγραψε την ατμόσφαιρα ως γεμάτη ένταση και ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από εκείνα τα παιχνίδια στα οποία όλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η φόρμα του Άρη και το επιπλέον κίνητρο

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ακόμη ένα ντέρμπι, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά την ομάδα που θεωρείται η πιο φορμαρισμένη στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιτυχίες του Άρη, ο οποίος μόλις νίκησε τις δύο μεγάλες δυνάμεις της Αθήνας, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο Ιταλός τεχνικός υπογράμμισε ότι ο Άρης παίζει εξαιρετικά αυτή την περίοδο, κάτι που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η εξαιρετική απόδοση του αντιπάλου λειτουργεί ως μια επιπλέον πρόκληση και κινητήριος δύναμη για τους «ασπρόμαυρους» ενόψει της αναμέτρησης.

Προβλήματα τραυματισμών και νικηφόρο σερί

Παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα νικηφόρο σερί, ο Αντρέα Τρινκιέρι παραδέχτηκε ότι η ομάδα δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο προπονητής αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζουν ορισμένα σημαντικά προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την ακριβή σύνθεση της ομάδας για τον αυριανό αγώνα.

Ωστόσο, ο Τρινκιέρι βλέπει αυτές τις δυσκολίες ως ένα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες του. Αναφέρθηκε στην περίπτωση του αγώνα απέναντι στη Μανρέσα, όπου η ομάδα βρήκε τον τρόπο να λειτουργήσει συλλογικά και να κάνει τα σωστά πράγματα στις κατάλληλες στιγμές, παρά τις όποιες αντιξοότητες.

Η εμπιστοσύνη του προπονητή και η υπόσχεση στους φιλάθλους

Ο Αντρέα Τρινκιέρι εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην ομάδα του, δηλώνοντας ότι γνωρίζει ακριβώς τι περιμένουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από αυτούς. Ο προπονητής τόνισε την αφοσίωσή του και την πεποίθησή του στις δυνατότητες των παικτών του.

Ο Ιταλός τεχνικός έδωσε την υπόσχεση ότι η ομάδα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, κάνοντας ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να προσφέρει χαρά και ικανοποίηση στον κόσμο που τους υποστηρίζει. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο προπονητής στην υποστήριξη των φιλάθλων και την επιθυμία του να τους ανταμείψει με μια νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta