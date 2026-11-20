Ο Αβούντου Αμπάς επιστρέφει στα γνώριμα λημέρια της Βίρτους Μπολόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον ιταλικό σύλλογο. Η ανακοίνωση της απόκτησής του ήρθε λίγες μόλις ώρες μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» του με την ομάδα του Ντουμπάι. Ο έμπειρος Ιταλός φόργουορντ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή των ψηλών της Βίρτους.

Η επιστροφή στα γνώριμα λημέρια

Η επόμενη σελίδα στην καριέρα του Αβούντου Αμπάς βρίσκει τον 33χρονο διεθνή Ιταλό να επιστρέφει στην Μπολόνια, σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλά. Η Βίρτους προχώρησε στην προσθήκη του, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ντουμπάι BC. Ο Αμπάς, με ύψος 2.01μ., γεννημένος το 1993, αποτελεί πλέον μέλος του δυναμικού της ιταλικής ομάδας.

Η επιστροφή του στην ιταλική ομάδα έρχεται σε μια στιγμή που η Βίρτους αναζητούσε λύσεις για την ενίσχυση του ρόστερ της. Η άμεση κίνηση της ομάδας να τον αποκτήσει, αμέσως μετά την αποδέσμευσή του, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και την ανάγκη για την προσφορά του.

Η προηγούμενη θητεία του στην ομάδα

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο Αβούντου Αμπάς θα φορέσει τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια. Είχε αγωνιστεί ξανά στον ιταλικό σύλλογο για δύο συνεχόμενες σεζόν, καλύπτοντας την περίοδο από το 2022 μέχρι το 2024. Αυτή η προηγούμενη εμπειρία του στην ομάδα θεωρείται σημαντικός παράγοντας για την ομαλή επανένταξή του.

Η παρουσία του στην ομάδα κατά το διάστημα 2022-2024 του προσέφερε γνώση της φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας του συλλόγου. Αυτό το γεγονός μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη προσαρμογή του και στην άμεση προσφορά του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Βίρτους.

Ο ρόλος του στο νέο κεφάλαιο

Ο Αβούντου Αμπάς καλείται πλέον να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και βάθος στο ρόστερ της Βίρτους Μπολόνια. Ο προπονητής Άλεξ Μούμπρου ποντάρει στην εμπειρία του Ιταλού φόργουορντ, ελπίζοντας πως σε ένα οικείο περιβάλλον θα καταφέρει να βρει ξανά τον καλό αγωνιστικό του ρυθμό. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας.

Η εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο και η γνώση του ιταλικού πρωταθλήματος και της EuroLeague θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία για τον ρόλο που θα αναλάβει. Η Βίρτους αναμένει από τον Αμπάς να έχει έναν πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική του περίοδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Η περσινή αγωνιστική περίοδος

Κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής περιόδου, συγκεκριμένα στην EuroLeague της σεζόν 2025-26, ο Αβούντου Αμπάς φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Dubai BC. Εκεί, κατέγραψε μέσο όρο 3.2 πόντους και 1.5 ριμπάουντ ανά 16.4 λεπτά παιχνιδιού.

Τα στατιστικά αυτά αποτελούν μέρος της πρόσφατης αγωνιστικής του εικόνας, πριν την επιστροφή του στην Ιταλία. Στη Βίρτους, οι προσδοκίες είναι διαφορετικές, καθώς αναμένεται να αναλάβει έναν πιο ουσιαστικό και ενεργό ρόλο στην ομάδα.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Η Βίρτους Μπολόνια επισημοποίησε την επιστροφή του Αβούντου Αμπάς με μια ανάρτηση που συνοδευόταν από το μήνυμα: «???????????????????? ????????????????????. ???? ???????????? ????ℎ????????????????????. Awudu Abass è ⚪️⚫️». Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της δεύτερης συνεργασίας του παίκτη με τον ιταλικό σύλλογο, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta