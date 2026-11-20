Η Zara επεκτείνει τις συνεργασίες της στην Premier League, με νέα συμφωνία με την Τσέλσι

Η μόδα και το ποδόσφαιρο έρχονται ξανά πιο κοντά, αυτή τη φορά με την ισπανική αλυσίδα μόδας Zara να επεκτείνει τις συνεργασίες της στην Premier League. Μετά την Άρσεναλ, η Zara προχωρά σε νέα συμφωνία αδειοδότησης με την Τσέλσι, τους «Μπλε» του Λονδίνου, για τη δημιουργία μιας εμπνευσμένης συλλογής προϊόντων.

Η νέα συλλογή, η οποία κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου, περιλαμβάνει παιδικά ρούχα, αξεσουάρ και, για πρώτη φορά, ένα άρωμα που απευθύνεται και στους ενήλικες φιλάθλους. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε ένα εκτεταμένο δίκτυο 1.200 καταστημάτων Zara ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθώς και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

Η νέα συνεργασία με την Τσέλσι

Η Τσέλσι κατέληξε σε συμφωνία αδειοδότησης με τη Zara για τη δημιουργία μιας συλλογής παιδικών ρούχων, η οποία είναι εμπνευσμένη από την ταυτότητα του λονδρέζικου συλλόγου. Αυτή η συνεργασία αποτελεί την πρώτη σύμπραξη των «Μπλε» με την ισπανική αλυσίδα μόδας, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα για τις δύο πλευρές.

Η συλλογή δεν περιορίζεται μόνο σε ενδύματα και αξεσουάρ, αλλά περιλαμβάνει και ένα άρωμα. Το άρωμα αυτό απευθύνεται τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες φιλάθλους, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων με την «ταυτότητα» του συλλόγου.

Η συλλογή προϊόντων και οι ηλικίες

Η παιδική σειρά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, με μεγέθη διαθέσιμα για παιδιά από 18 μηνών έως πέντε ετών. Επιπλέον, υπάρχει μια συλλογή για μεγαλύτερα παιδιά, η οποία απευθύνεται σε ηλικίες από έξι έως 14 ετών, εξασφαλίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος των νεαρών φιλάθλων μπορεί να βρει προϊόντα που του ταιριάζουν.

Μεταξύ των διαθέσιμων προϊόντων περιλαμβάνονται φούτερ, μπουφάν, αθλητικά παντελόνια και μπλουζάκια, καθώς και σακίδια πλάτης και τσαντάκια μέσης. Η συμφωνία με την Τσέλσι ξεχωρίζει από προηγούμενες συνεργασίες της Zara, καθώς περιλαμβάνει και ένα άρωμα eau de toilette με την «ταυτότητα» του συλλόγου, ξεφεύγοντας από το συνηθισμένο πλαίσιο της παιδικής ένδυσης.

Παγκόσμια διάθεση και εμβέλεια

Η συλλογή της Τσέλσι με τη Zara κυκλοφόρησε επίσημα στις 19 Νοεμβρίου και είναι άμεσα διαθέσιμη σε ένα εκτεταμένο δίκτυο. Συγκεκριμένα, τα προϊόντα μπορούν να βρεθούν σε 1.200 καταστήματα Zara παγκοσμίως, προσφέροντας ευρεία πρόσβαση στους φιλάθλους.

Η διεθνής διανομή περιλαμβάνει και την Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα στους Έλληνες φιλάθλους να αποκτήσουν τα επίσημα προϊόντα. Παράλληλα, η συλλογή διατίθεται και μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Zara, διευρύνοντας περαιτέρω τα κανάλια εμπορικής διάθεσης των προϊόντων της Τσέλσι και φέρνοντας το brand πιο κοντά στους καταναλωτές, αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο λιανικής της ισπανικής εταιρείας.

Η στρατηγική της Zara στο ποδόσφαιρο

Η νέα συνεργασία με την Τσέλσι εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που η Zara έχει ήδη εφαρμόσει σε σχέση με τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Η ισπανική αλυσίδα μόδας έχει προηγουμένως συνεργαστεί με άλλες σημαντικές ομάδες, ενισχύοντας την παρουσία της στον αθλητικό χώρο.

Είχε προηγηθεί η συνεργασία με την Ντεπορτίβο λα Κορούνια στην Ισπανία, καθώς και με την πρωταθλήτρια της Premier League, την Άρσεναλ. Η συμφωνία με την Τσέλσι, με την προσθήκη του αρώματος, δείχνει την πρόθεση της Zara να διαφοροποιήσει τις προσφορές της και να διευρύνει την απήχησή της σε ένα ευρύτερο κοινό φιλάθλων.

Με πληροφορίες από: Athletiko