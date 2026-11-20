Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κήρυξε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, την έναρξη των εργασιών του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου GeNeDis 2026 (Genomics, Neuroscience, Therapy and Data Innovation). Η κυρία Αγαπηδάκη εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην έναρξη του συνεδρίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό γεγονός για την επιστημονική κοινότητα.

Η σημασία του συνεδρίου GeNeDis 2026

Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο GeNeDis 2026, με τίτλο Genomics, Neuroscience, Therapy and Data Innovation, ξεκίνησε τις εργασίες του με την παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας. Η εκδήλωση αυτή συγκεντρώνει την επιστημονική κοινότητα για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις σε κρίσιμους τομείς της υγείας και της έρευνας.

Η κυρία Αγαπηδάκη, στην ομιλία της, ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της διαρκούς επένδυσης στην επιστημονική έρευνα. Τόνισε επίσης την ανάγκη για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Το πρότυπο κέντρο αριστείας για την άνοια στη δυτική Αθήνα

Ένα από τα κεντρικά σημεία της ομιλίας της Αναπληρώτριας Υπουργού ήταν η αναφορά στη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Αριστείας για την Άνοια στη Δυτική Αθήνα. Το κέντρο αυτό αναμένεται να αποτελέσει αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων συναφών νοσημάτων.

Όπως υπογράμμισε η κυρία Αγαπηδάκη, η αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που θα προκύπτουν από τέτοιες πρωτοβουλίες θα αναβαθμίσει σημαντικά τη φροντίδα των ασθενών. Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τα επόμενα χρόνια, οι Έλληνες ασθενείς θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε προηγμένα διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία, μέσα από τη στενή συνεργασία μεταξύ της Πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας.

Ολιστική προσέγγιση και πρόληψη στα νευρολογικά νοσήματα

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας έδωσε έμφαση στην ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση στον τομέα της υγείας. Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, πρέπει να γεφυρώνει τη βασική με τη μεταφραστική έρευνα, μετατρέποντας τα θεωρητικά μοντέλα και τους αλγορίθμους σε απτές λύσεις για την καθημερινή κλινική πράξη και τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών υγείας.

Επιπλέον, η κυρία Αγαπηδάκη επισήμανε την επιτακτική ανάγκη για την έγκαιρη ανίχνευση των νευρολογικών νοσημάτων και την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό σε μια περίοδο όπου η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού είναι έντονη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας.

Προκλήσεις δημόσιας υγείας και ευρωπαϊκές πολιτικές

Αναφερόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία, η Αναπληρώτρια Υπουργός στάθηκε στη διπλή απειλή των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων. Η απειλή αυτή, όπως τόνισε, επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, απαιτώντας άμεσες και συντονισμένες ενέργειες.

Η κυρία Αγαπηδάκη υπογράμμισε την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενιαίων ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της υγείας. Στόχος αυτών των πολιτικών είναι η μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, τόσο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών, εξασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες.

Εξελίσεις στις νευροεπιστήμες και ενσωμάτωση της γνώσης

Παράλληλα, η Αναπληρώτρια Υπουργός σημείωσε ότι οι ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στον τομέα των νευροεπιστημών έχουν συνολική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μαθαίνουν, εργάζονται και αναζητούν υπηρεσίες υγείας. Αυτή η δυναμική καθιστά αναγκαία την άμεση ενσωμάτωση της νέας γνώσης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην καθημερινότητα, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό της, η Ειρήνη Αγαπηδάκη συνεχάρη τους διοργανωτές του συνεδρίου και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα για το σημαντικό έργο που επιτελούν. Επιβεβαίωσε ότι ο κοινός στόχος παραμένει η ουσιαστική βελτίωση της υγείας των πολιτών και η πλήρης αξιοποίηση της επιστημονικής προόδου προς όφελος κάθε ασθενούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki