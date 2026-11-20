Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας θυμάτων της τραγωγίας των Τεμπών, ζήτησε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των συλλόγων συγγενών θυμάτων και πλήρη έλεγχο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν. Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, έθεσε ερωτήματα για τη χρηματοδότηση ταξιδιών της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό. Παράλληλα, ζήτησε διευκρινίσεις για τη διάθεση των εσόδων από τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε για τα θύματα, τονίζοντας την ανάγκη για αναλυτικό απολογισμό.

Αίτημα για άνοιγμα λογαριασμών και πλήρη έλεγχο

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας διδύμων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών, ζήτησε να ελεγχθούν τα οικονομικά των συλλόγων συγγενών θυμάτων. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι θα ζητήσει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και έναν πλήρη έλεγχο για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν μετά το δυστύχημα.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, ο κ. Πλακιάς ξεκαθάρισε ότι δεν διατυπώνει κατηγορίες για οικονομικές ατασθαλίες. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι θεωρεί απαραίτητη τη δημοσιοποίηση όλων των οικονομικών στοιχείων, των παραστατικών και των υπολοίπων των λογαριασμών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια.

Ερωτήματα για τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού

Στη συνέντευξή του, ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε στα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού στο εξωτερικό, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την κάλυψη των σχετικών εξόδων. «Για παράδειγμα, όταν η κυρία Καρυστιανού ταξίδευε στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες και σε διάφορα συνέδρια, θα πρέπει να γνωρίζουμε αν τα έξοδα καλύπτονταν από δικά της χρήματα ή από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για τον Σύλλογο», είπε.

Ο κ. Πλακιάς επανήλθε με νέα πυρά κατά του Συλλόγου, βάζοντας στο στόχαστρό του κυρίως τη Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο της χθεσινής του κόντρας με τη γραμματέα του Συλλόγου, Ελένη Βασάρα, έξω από την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη.

Διάθεση εσόδων από συναυλία και η συμφωνία με τον κύριο Καπράλο

Ένα ακόμη σημείο που έθιξε ο Νίκος Πλακιάς αφορά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, η οποία είχε γίνει για τη στήριξη των θυμάτων της τραγωγίας. Ο ίδιος θέλει να μάθει πού κατέληξαν και τι απέγιναν αυτά τα χρήματα.

Όπως ανέφερε, όταν είχε συζητήσει το θέμα με τον κύριο Καπράλο, είχε συμφωνηθεί τα χρήματα να διατεθούν όχι μόνο στις οικογένειες που έχασαν συγγενείς, αλλά και σε όλες τις οικογένειες που επηρεάστηκαν από το δυστύχημα. Ο κ. Πλακιάς υπογράμμισε ότι ζητά έναν αναλυτικό απολογισμό για το σύνολο των εσόδων και των εξόδων, δηλώνοντας: «Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ. Δεν ζητάω τίποτα για τον εαυτό μου».

Αίτημα για διαφάνεια χωρίς εξαιρέσεις

Ο Νίκος Πλακιάς τόνισε ότι ο έλεγχος θα πρέπει να αφορά όλους χωρίς εξαιρέσεις. «Δεν έχω πρόβλημα να ελεγχθούν όλοι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί, να εξεταστούν τα στοιχεία και να βγει η αλήθεια», υπογράμμισε. Πρόσθεσε ότι αυτό που ζητά είναι να γνωρίζουμε τι χρήματα συγκεντρώθηκαν, πού διατέθηκαν και τι υπόλοιπο υπάρχει.

Ο πατέρας των διδύμων από την Καλαμπάκα ξεκαθάρισε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει για τη δίκη των Τεμπών είναι να είναι δίκαιη. Είπε ότι θα δεχθεί την τεκμηριωμένη αλήθεια, ακόμη κι αν προέρχεται από τους αντίδικους, αλλά δεν θα επιτρέψει να διαδίδονται ψέματα, καταγγέλλοντας τη διακίνηση θεωριών συνωμοσίας εδώ και 3,5 χρόνια.

Αναφορά στον Κυριάκο Βελόπουλο

Ο κύριος Πλακιάς έκανε αναφορά και στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις φωτογραφίες που έφτασαν στα χέρια του κ. Βελόπουλου από τη δικογραφία των Τεμπών, τις οποίες μάλιστα έδειχνε από το βήμα της Βουλής και στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εγώ περιμένω τον κύριο Βελόπουλο. Θα χαρώ να τον δω από κοντά στο δικαστικό μέγαρο και να μου εξηγήσει ποιος ήταν ο σκοπός της δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων φωτογραφιών», δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki