Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση της άγριας καταδίωξης που εκτυλίχθηκε εντός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, καθώς αποκαλύπτεται ότι πίσω από το μαύρο τζιπ που πρωταγωνίστησε κρύβεται ένα οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών. Η Αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο άτομα, έναν ημεδαπό και μία ημεδαπή, οι οποίοι συνδέονται με το όχημα που εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα και παρέσυρε την μπάρα εισόδου στο πάρκινγκ του νοσοκομείου. Η λεία από τις τηλεφωνικές απάτες που αποδίδονται στην ομάδα ανέρχεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η έναρξη της καταδίωξης στα Ιωάννινα

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου 2026, όταν ένας δικυκλιστής αστυνομικός του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε στην πόλη ένα ύποπτο Ι.Χ.Ε. όχημα. Το αυτοκίνητο αυτό, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, είχε ταυτοποιηθεί από προηγούμενες αστυνομικές έρεβες ως εμπλεκόμενο σε περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών που είχαν λάβει χώρα πρόσφατα σε περιοχές των Ιωαννίνων.

Ο οδηγός του οχήματος δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης του αστυνομικού και ανέπτυξε ταχύτητα, με σκοπό την αποφυγή του ελέγχου. Το όχημα, ακολουθούμενο από τον αστυνομικό, κατευθύνθηκε προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα σε χώρο στάθμευσης.

Σκηνές έντασης στο νοσοκομείο και οι κατηγορίες

Στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου, το όχημα παρέσυρε την μπάρα ελεγχόμενης διέλευσης οχημάτων. Σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τη διαφυγή του οχήματος, ο αστυνομικός τοποθέτησε την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα. Ωστόσο, ο οδηγός ανέπτυξε εκ νέου ταχύτητα και εμβόλισε τη μοτοσικλέτα, από την οποία ο αστυνομικός έπεσε.

Τα δύο άτομα που ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία, ένας ημεδαπός και μία ημεδαπή, κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σοβαρά αδικήματα. Αυτά περιλαμβάνουν την εγκληματική οργάνωση, την απόπειρα ανθρωποκτονίας, την απείθεια, τη βία κατά υπαλλήλων, την επικίνδυνη οδήγηση, την επικίνδυνη σωματική βλάβη και τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος τηλεφωνικών απατών

Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν ότι το εμπλεκόμενο όχημα συνδέεται με ένα κύκλωμα τηλεφωνικών απατών που είχε δράσει το χρονικό διάστημα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, άγνωστοι πραγματοποίησαν πλήθος αιφνιδιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων σε ανυποψίαστους ηλικιωμένους πολίτες στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Οι δράστες προσποιούνταν, κατά περίπτωση, τους λογιστές ή τους υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Στην πρώτη περίπτωση, ισχυρίζονταν ότι υπήρχε υπερφόρτωση ηλεκτρικής ενέργειας και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά κυρίως αντικείμενα και χρήματα. Στη δεύτερη περίπτωση, υποστήριζαν ότι απαιτείται καταγραφή των χρημάτων και τιμαλφών που διέθεταν οι πολίτες στο σπίτι τους, προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή προστίμου από την εφορία.

Η μεγάλη λεία από τις απάτες

Με τον συγκεκριμένο τρόπο, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένες γυναίκες σε τέσσερις περιπτώσεις. Οι γυναίκες αυτές, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους είχαν υποδειχθεί από τους δράστες, τοποθέτησαν χρήματα και τιμαλφή σε συγκεκριμένα σημεία εξωτερικά των σπιτιών τους.

Από αυτά τα σημεία, συνεργοί των δραστών παρέλαβαν τα αντικείμενα αξίας, χρησιμοποιώντας το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που ενεπλάκη στην καταδίωξη. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των χρημάτων και τιμαλφών που απέσπασαν από αυτές τις τέστερις περιπτώσεις ανέρχεται περίπου στις 100.000 ευρώ.

Συνολικά, η λεία του κυκλώματος από τις τηλεφωνικές απατές υπολογίζεται σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία απάτη ύψους 51.000 ευρώ είχε πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τον εμβολισμό της αστυνομικής μηχανής στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, προσδίδοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis