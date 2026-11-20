Το νέο Leapmotor B05, ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback, δοκιμάστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, προσφέροντας οδηγική απόλαυση χάρη στους 218 ίππους του. Το μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα, είχε προηγουμένως παρουσιαστεί στο gMotion στη Φρανκφούρτη. Η οδήγηση του B05 στην Ελλάδα επέτρεψε την αξιολόγηση της ανταπόκρισής του τόσο στην καθημερινή κίνηση της πόλης όσο και στον αυτοκινητόδρομο.

Η είσοδος της Leapmotor στην ευρωπαϊκή αγορά

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διεκδικήσουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Για να καθιερωθούν, είναι απαραίτητο τα μοντέλα τους να ανταποκρίνονται στις συνήθειες και τις απαιτήσεις του Ευρωπαίου οδηγού, μια διαδικασία που στην πράξη αποδεικνύεται ιδιαίτερα σύνθετη.

Στην κατηγορία των μικρομεσαίων hatchback, το C-Segment, η πρόταση της Leapmotor είναι το αμιγώς ηλεκτρικό B05. Η κινεζική φίρμα, η οποία συνεργάζεται σε βιομηχανικό και εμπορικό επίπεδο με τον όμιλο Stellantis, έχει βασίσει το B05 στην αρχιτεκτονική LEAP 3.5. Το πλαίσιο του οχήματος έχει ειδικές ρυθμίσεις για την ευρωπαϊκή αγορά, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση και στον εξοπλισμό του μικρομεσαίου hatchback.

Σχεδίαση και διαστάσεις που ξεχωρίζουν

Η εξωτερική εμφάνιση του Leapmotor B05 ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας, γνωστή ως Tech-Nature Aesthetic. Το αμάξωμα διαθέτει τις αναλογίες ενός μικρομεσαίου hatchback, ενσωματώνοντας παράλληλα στοιχεία κουπέ και πόρτες χωρίς πλαίσιο, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη αισθητική.

Από πλευράς διαστάσεων, το B05 έχει μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα και μεταξόνιο 2,735 μέτρα. Αυτές οι αναλογίες συμβάλλουν στην επιβλητική του παρουσία και τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό, καθιστώντας το ένα όχημα που τραβάει την προσοχή από την πρώτη στιγμή.

Εξωτερική εμφάνιση και λεπτομέρειες

Το Leapmotor B05 διακρίνεται για τις λείες επιφάνειές του, οι οποίες του προσδίδουν μια κομψή όψη. Οι καθαρές γραμμές του είναι ιδιαίτερα εμφανείς όταν το όχημα παρατηρείται από το πλάι, όπου φαίνεται καλύτερα η αρμονική σύνδεση του εμπρός με το πίσω μέρος. Η γραμμή της οροφής κατεβαίνει ομαλά προς την ουρά, ολοκληρώνοντας μια μοντέρνα και κομψή εικόνα χωρίς συμβιβασμούς.

Παρόλο που οι λείες επιφάνειες είναι απολαυστικές στο μάτι, δεν παραπέμπουν σε σπορ χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει το B05 να ξεχωρίζει στο πλήθος χάρη στη μοναδικότητά του, δημιουργώντας την ανάγκη στο μάτι να εξερευνήσει κάθε του λεπτομέρεια. Οι αισθητικές εκπλήξεις συνεχίζονται με τις ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, οι οποίες γεμίζουν τους θόλους, ενισχύοντας τον επιβλητικό χαρακτήρα του μοντέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι ζάντες διατίθενται στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Το εσωτερικό: Τεχνολογία και λειτουργικότητα

Στο εσωτερικό του B05, η πρώτη εντύπωση είναι η απουσία πολλών φυσικών διακοπτών. Οι περισσότερες λειτουργίες έχουν ανατεθεί στην κεντρική οθόνη αφής των 14,6 ιντσών. Εκεί λειτουργεί το σύστημα Leap OS 4.0 Plus, το οποίο προσφέρει ασύρματη υποστήριξη για Apple CarPlay και Android Auto, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα.

Αυτή η διάταξη διατηρεί το ταμπλό καθαρό και μινιμαλιστικό, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση όπου η πλειονότητα των ρυθμίσεων γίνεται μέσω της κεντρικής οθόνης. Κατά την οδήγηση, χρειάστηκε αρκετές φορές να στρέψουμε το βλέμμα στην οθόνη για να βρούμε τη ρύθμιση που επιθυμούσαμε. Ορισμένες λειτουργίες, όπως η οδήγηση με ένα πεντάλ, ενεργοποιούνται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Παρ' όλα αυτά, το τιμόνι του B05 δεν είναι «γυμνό», καθώς διαθέτει δύο τροχίσκους που καλύπτουν σημαντικές λειτουργίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta