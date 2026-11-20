Η έρευνα της αστυνομίας σχετικά με την καταδίωξη που έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων οδήγησε στην αποκάλυψη μιας οργανωμένης σπείρας τηλεφωνικών απατών. Σύμφωνα με τις αρχές, η εγκληματική ομάδα φέρεται να έχει αποσπάσει συνολικά πάνω από 500.000 ευρώ, εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα ως μέλη της σπείρας.

Εξιχνίαση σπείρας τηλεφωνικών απατών

Η αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά το σοβαρό περιστατικό καταδίωξης στα Ιωάννινα, έφερε στο φως τη δράση μιας καλά οργανωμένης σπείρας που ειδικευόταν στις τηλεφωνικές απάτες. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ταυτοποιήθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να αποτελούν βασικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας.

Οι δράστες είχαν ως κύριο στόχο τους ηλικιωμένους πολίτες, από τους οποίους απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Η συνολική λεία από τις εξιχνιασθείσες υποθέσεις ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση και τη συστηματικότητα της δράσης τους.

Η σύνδεση με την καταδίωξη στα Ιωάννινα

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου στον χώρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Εκεί, ο οδηγός ενός ύποπτου αυτοκινήτου εμβόλισε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της Τροχαίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Η καταδίωξη αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για την ενδελεχή έρευνα που οδήγησε στην αποκάλυψη της σπείρας.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, 18 Νοεμβρίου, αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων εντόπισε ένα ύποπτο αυτοκίνητο, το οποίο ωστόσο κατάφερε να διαφύγει μετά από καταδίωξη. Η περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι το όχημα αυτό είχε εμπλοκή και σε άλλες υποθέσεις απάτης που εξιχνιάστηκαν.

Οι μέθοδοι της εγκληματικής ομάδας

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της σπείρας για να εξαπατήσουν τα θύματά τους. Συγκεκριμένα, το διάστημα από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις σε ηλικιωμένους, προσποιούμενοι είτε τους λογιστές είτε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Με διάφορες προφάσεις, κατάφερναν να τους πείσουν για ανύπαρκτους κινδύνους ή υποχρεώσεις. Μεταξύ άλλων, τους έλεγαν ότι υπήρχε υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από μεταλλικά αντικείμενα και χρήματα που βρίσκονταν μέσα στις κατοικίες τους. Επίσης, τους ενημέρωναν ότι έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα των ηλικιωμένων, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την Εφορία.

Περιστατικά απάτης και χρηματικά ποσά

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω προσχήματα, οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες πείστηκαν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα σε εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους. Στη συνέχεια, συνεργοί της σπείρας παραλάμβαναν τα αντικείμενα με τη χρήση του συγκεκριμένου Ι.Χ. οχήματος. Η αξία των χρημάτων και των τιμαλφών που αφαιρέθηκαν συνολικά σε αυτές τις τέσσερις υποθέσεις εκτιμάται ότι αγγίζει τις 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε ένα ακόμη περιστατικό τηλεφωνικής απάτης, το οποίο συνέβη στα Ιωάννινα την 18η Νοεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι δράστες απέσπασαν από μία ηλικιωμένη το χρηματικό ποσό των 51.000 ευρώ και περίπου 400 χρυσές λίρες. Η καταγγελία για το συμβάν υποβλήθηκε το ίδιο βράδυ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, με την έρευνα να επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του ίδιου οχήματος που ενεπλάκη στην καταδίωξη.

Σύλληψη στην Αττική

Στο πλαίσιο των ερευνών, η ιδιοκτήτρια του οχήματος που ενεπλάκη στην καταδίωξη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων συνελήφθη στην Αττική. Η σύλληψη έγινε όταν η γυναίκα επιχείρησε να δηλώσει την κλοπή του οχήματος. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και την παραπομπή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Newsit