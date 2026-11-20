Ο Γιάννης Μάγγος πραγματοποίησε ένα συναισθηματικό οδοιπορικό στην πόλη του Βόλου, επισκεπτόμενος τα μέρη που μοιραζόταν με τον γιο του, Βασίλη. Η διαδρομή αυτή αποτελεί έναν φόρο τιμής και μνήμης, αναβιώνοντας τις κοινές τους στιγμές σε τοποθεσίες που φέρουν το αποτύπωμα της παρουσίας του Βασίλη. Κάθε σημείο που επιλέχθηκε έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία, συνδέοντας το παρόν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος.

Ένα οδοιπορικό μνήμης στον Βόλο

Το οδοιπορικό του Γιάννη Μάγγου στον Βόλο, στα μέρη που πήγαινε με τον γιο του, Βασίλη, αποτελεί μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Μέσα από αυτή την περιήγηση, ο πατέρας αναζητά την παρουσία του γιου του σε κάθε γωνιά της πόλης και της γύρω περιοχής, εκεί όπου κάποτε μοιράζονταν στιγμές και εμπειρίες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, «Ο Βασίλειος δεν είναι εδώ, όμως είναι εδώ – Είναι αυτό που ξέραμε ότι υπήρξε». Αυτή η φράση συνοψίζει το πνεύμα του οδοιπορικού, υπογραμμίζοντας την αδιάλειπτη σύνδεση και την αίσθηση ότι ο Βασίλης παραμένει παρών μέσα από τις αναμνήσεις και τα μέρη που αγάπησε.

Σημεία με ιδιαίτερη σημασία

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, ο Γιάννης Μάγγος επισκέφθηκε συγκεκριμένα σημεία που έχουν ξεχωριστή συναισθηματική αξία. Ένα από αυτά είναι το παγκάκι που βρίσκεται απέναντι από το δικαστήριο, το οποίο περιγράφεται ως «το τελευταίο σημείο στο οποίο ήταν εν ζωή» ο Βασίλης. Αυτό το σημείο φέρει ένα ιδιαίτερο βάρος, καθώς σηματοδοτεί την τελευταία γνωστή παρουσία του.

Ένα άλλο σημαντικό μέρος που επισκέφθηκε ο πατέρας είναι το δωμάτιο του Βασίλη. Αυτός ο χώρος δεν ήταν απλώς ένα δωμάτιο, αλλά το μέρος «στο οποίο ζούσε με τη φίλη του μέχρι τελευταία στιγμή». Η επίσκεψη σε αυτό το προσωπικό καταφύγιο αναβιώνει τις καθημερινές στιγμές και την παρουσία του Βασίλη, προσφέροντας μια αίσθηση συνέχειας και οικειότητας.

Η αγάπη για τη φύση και το Πήλιο

Πέρα από τα αστικά σημεία, το οδοιπορικό επεκτάθηκε και στις φυσικές ομορφιές της περιοχής, αναδεικνύοντας την κοινή τους αγάπη για τη φύση. Ο Γιάννης και ο Βασίλης συνήθιζαν να ανεβαίνουν στις πλαγιές και τις κορυφές του Πηλίου. Από εκεί ψηλά, μπορούσαν να ατενίσουν τον Βόλο στο σύνολό του, μαζί και το δικό τους σπίτι, δημιουργώντας μια μοναδική οπτική και συναισθηματική σύνδεση με τον τόπο.

Από αυτές τις τοποθεσίες, ξεκινούσαν κάθε φορά με μια βαθιά λαχτάρα. Στόχος τους ήταν να έρθουν σε επαφή με την ομορφιά του φυσικού τοπίου και να βιώσουν τις «υπερβάσεις της πραγματικότητας που μπορεί αυτό να φέρει». Αυτές οι εξορμήσεις αποτελούσαν για αυτούς μια πηγή έμπνευσης και ανανέωσης, μακριά από την καθημερινότητα.

Οι αναμνήσεις μέσα από τον φακό

Η σύνδεση του πατέρα με τον γιο του αποτυπώνεται και μέσα από τον φακό του Γιάννη Μάγγου, ο οποίος κατέγραφε στιγμές από τις κοινές τους περιπέτειες. Μια χαρακτηριστική εικόνα που αναφέρεται είναι αυτή με τα άλματα του Βασίλη. Αυτά τα άλματα πραγματοποιούνταν πάνω από τα σπίτια των χωριών του Πηλίου, όπως ακριβώς τα συλλάμβανε ο φωτογραφικός φακός του πατέρα του.

Αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι απλώς εικόνες, αλλά ζωντανές μαρτυρίες των κοινών τους στιγμών και της χαράς που μοιράζονταν. Μέσα από αυτές τις οπτικές αναμνήσεις, ο Γιάννης Μάγγος διατηρεί ζωντανή την παρουσία του Βασίλη, επιβεβαιώνοντας ότι η μνήμη του παραμένει αναλλοίωτη στα μέρη που αγάπησαν και εξερεύνησαν μαζί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta