Θεσσαλονίκη: Αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία από αμέλεια η κατηγορία για τον θάνατο του αστυνομικού

Σε ανθρωποκτονία από αμέλεια, δια παραλείψεως από υπόχρεο, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του χειρουργού του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση αφορά τον θάνατο ενός 55χρονου συνταξιούχου αστυνομικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Μάρτιο.

Ο εκλιπών είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση περίπου ενός έτους ότι έπασχε από καρκίνο. Η αναβάθμιση της κατηγορίας, η οποία παραμένει σε βαθμό πλημμελήματος, προτάθηκε από την εισαγγελέα της έδρας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.

Η απόφαση του στρατοδικείου και η παραπομπή

Οι δικαστές του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης έκαναν δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως για την αναβάθμιση της κατηγορίας. Ως αποτέλεσμα, αποφάσισαν την παραπομπή της υπόθεσης σε ανώτερο δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, η υπόθεση θα εκδικαστεί πλέον στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Αρχικά, ο γιατρός είχε εισαχθεί να δικαστεί για την πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Η επιμονή της οικογένειας και η καθυστερημένη διάγνωση

Η υπεράσπιση της οικογένειας του εκλιπόντος επέμεινε στην αναβάθμιση της κατηγορίας. Υποστήριξαν ότι η καθυστερημένη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της βιοψίας είχε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ασθένειας και τελικά στον θάνατο του 55χρονου.

Η υπόθεση έφτασε στη στρατιωτική Δικαιοσύνη μετά από μήνυση που κατέθεσε ο ίδιος ο αστυνομικός στα τέλη του 2024. Στη μήνυσή του, κατήγγειλε ότι τον Δεκέμβριο του 2022 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για οξεία σκωληκοειδίτιδα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Έναν χρόνο αργότερα, δηλαδή περίπου τον Δεκέμβριο του 2023, τον ενημέρωσαν, με βάση το δείγμα βιοψίας που είχε ληφθεί, ότι επρόκειτο για αδενοκαρκίνωμα. Ακολούθησαν εξετάσεις και θεραπείες, αλλά η ασθένεια φαίνεται πως είχε προχωρήσει σημαντικά, όπως ανέφερε στην καταγγελία του.

Η μαρτυρία του γιου του θύματος

Κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, κατέθεσε στο Στρατοδικείο ο γιος του 55χρονου. Ο ίδιος περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του και τις συνέπειες που είχε η καθυστέρηση στην ενημέρωσή του για τη διάγνωση.

«Ο πατέρας μου πέθανε αργά, βασανιστικά και εγκληματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιος. Υποστήριξε επίσης ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαν από τον ογκολόγο, εάν η διάγνωση είχε γίνει εγκαίρως, η ασθένεια θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα.

«Πέθανε επειδή δεν δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος να πολεμήσει τον καρκίνο. Αν είχε πάρει τη βιοψία, θα είχε σωθεί», πρόσθεσε, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Άλλες μαρτυρίες και οι ευθύνες

Στο ίδιο δικαστήριο κατέθεσε και στέλεχος της χειρουργικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, όπου είχε πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση. Το στέλεχος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «Ο χειρούργος δεν είδε τίποτα ύποπτο. Είχαμε μια τυπική οξεία σκωληκοειδίτιδα».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «Δώδεκα μήνες για τη λήψη αποτελέσματος είναι απαράδεκτο», κάνοντας λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα καθυστερήσεων στην εξέταση των βιοψιών από το εργαστήριο του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τους συνηγόρους προς υποστήριξη της κατηγορίας, για την υπόθεση διώκεται και ο τότε διοικητής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου.

Δεν αποκλείεται η περίπτωση ο διοικητής να συνεκδικαστεί μαζί με τον χειρουργό, καθώς οι ευθύνες φαίνεται να επεκτείνονται και σε διοικητικό επίπεδο για τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki