Με το ιατρικό δελτίο να παραμένει αμετάβλητο, συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Η ομάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά, η οποία θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε συγκεκριμένες ασκήσεις, με έμφαση σε κομβικά σημεία του παιχνιδιού.

Στο μεταξύ, πέντε ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου του Βορρά» ακολούθησαν ειδικά προγράμματα, παραμένοντας εκτός των βασικών πλάνων για τον επερχόμενο αγώνα. Η κατάσταση αυτή διατηρείται σταθερή, χωρίς να έχουν προκύψει νέες αλλαγές στο ιατρικό επιτελείο.

Το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ παραμένει αμετάβλητο

Για μία ακόμη ημέρα, το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ δεν παρουσίασε καμία μεταβολή, κάτι που σημαίνει ότι οι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν την αποθεραπεία τους. Συγκεκριμένα, τέσσερις παίκτες ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους κρατούν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς, Δημήτρης Μοναστηρλής και Γκρεγκ Τέιλορ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, κάτι που τους καθιστά μη διαθέσιμους για την επικείμενη αναμέτρηση. Η κατάστασή τους παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο, με στόχο την πλήρη αποκατάστασή τους.

Ατομικό πρόγραμμα για τον Φέντορ Τσάλοφ

Πέρα από τους τέσσερις ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε πρόγραμμα θεραπείας, ο Φέντορ Τσάλοφ ακολούθησε ένα διαφορετικό, ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης. Ο Τσάλοφ συνέχισε τη δουλειά του σε ατομικό ρυθμό, κάτι που υποδεικνύει ότι βρίσκεται σε στάδιο επανένταξης ή ειδικής ενδυνάμωσης, μακριά από τις ομαδικές προπονήσεις.

Η ατομική προπόνηση του Τσάλοφ αποτελεί μέρος της συνολικής διαχείρισης των ποδοσφαιριστών από το τεχνικό επιτελείο, με στόχο την ομαλή επιστροφή του στις πλήρεις προπονήσεις της ομάδας. Η παρουσία του σε ατομικό επίπεδο διατηρείται, καθώς η προετοιμασία για τον αγώνα με την Κηφισιά προχωρά.

Έμφαση στην επιθετική ανάπτυξη και τις στατικές φάσεις

Για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, το πρόγραμμα προπόνησης ήταν ιδιαίτερα στοχευμένο. Η προετοιμασία περιλάμβανε εκτενή δουλειά πάνω στην επιθετική ανάπτυξη, ένα κομμάτι κρίσιμο για την αποτελεσματικότητα της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες εξασκήθηκαν σε σενάρια και αυτοματισμούς που αφορούν την οργάνωση των επιθέσεων.

Επιπλέον, ένα ειδικό κομμάτι της προπόνησης αφιερώθηκε στις στατικές φάσεις. Αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού θεωρείται συχνά καθοριστικό για την έκβαση των αγώνων, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η έμφαση στις στατικές φάσεις δείχνει την προσπάθεια του τεχνικού επιτελείου να βελτιώσει την ομάδα σε όλους τους τομείς, ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Η προετοιμασία μπαίνει στην τελική ευθεία για την Κηφισιά

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά στην Τούμπα έχει πλέον εισέλθει στην τελική της ευθεία. Οι προπονήσεις στη Νέα Μεσημβρία είναι εντατικές, με το τεχνικό επιτελείο να εργάζεται πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες και την τακτική προσέγγιση του αγώνα. Οι παίκτες δείχνουν συγκέντρωση και αφοσίωση, καθώς πλησιάζει η ώρα της αναμέτρησης.

Η ομάδα στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εμφάνιση και στην κατάκτηση των τριών βαθμών απέναντι στην Κηφισιά. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται με την ελπίδα ότι η δουλειά που έγινε στις προπονήσεις θα αποτυπωθεί θετικά στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, την Κυριακή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta