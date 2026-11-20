Μια εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η οποία ξεκίνησε μετά από μία κινηματογραφική καταδίωξη που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, οδήγησε στην αποκάλυψη μιας εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, τρία άτομα, Ρομά, που επέβαιναν σε ένα μαύρο SUV, φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες. Η συνολική λεία από τη δράση τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, αποκαλύπτοντας το εύρος των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

Η καταδίωξη που αποκάλυψε την οργάνωση

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε αμέσως μετά την άγρια καταδίωξη που έλαβε χώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Πρωταγωνιστής της καταδίωξης ήταν ένας μοτοσυκλετιστής της Τροχαίας, ο οποίος επιχείρησε να σταματήσει το μαύρο SUV. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα των δραστών φέρεται να εμβόλισε τη μοτοσικλέτα του αστυνομικού, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων να αναλαμβάνει την υπόθεση. Οι ενέργειες της αστυνομίας οδήγησαν στην ταυτοποίηση του οχήματος, το οποίο είχε ήδη εμπλακεί σε περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών που είχαν σημειωθεί πρόσφατα σε διάφορες περιοχές των Ιωαννίνων.

Εμπλοκή σε τηλεφωνικές απάτες και μεγάλη λεία

Η εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τους τρεις Ρομά, φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δράση στην τέλεση τηλεφωνικών απατών. Οι αστυνομικές έρευνες αποκάλυψαν την εμπλοκή τους σε τουλάχιστον πέντε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες είχαν ως θύματα κυρίως ηλικιωμένους πολίτες. Η μέθοδος δράσης τους περιελάμβανε την εξαπάτηση των θυμάτων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, αποσπώντας τους χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Η συνολική λεία που κατάφεραν να αποσπάσουν οι δράστες από τις τηλεφωνικές απάτες ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, ένα ποσό που καταδεικνύει την έκταση και την οργάνωση των παράνομων ενεργειών τους. Λίγο πριν από την καταδίωξη στο νοσοκομείο, η ομάδα είχε καταφέρει να αποσπάσει από μία ηλικιωμένη γυναίκα ένα σημαντικό ποσό, το οποίο ανερχόταν σε 400 λίρες και 50.000 ευρώ.

Ταυτοποίηση και καταζήτηση του οδηγού, σύλληψη της ιδιοκτήτριας

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση δύο μελών της εγκληματικής ομάδας. Πρόκειται για έναν 30χρονο ημεδαπό, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο 30χρονος καταζητείται αυτή τη στιγμή, μαζί με τους δύο συνεργούς του, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη μία 24χρονη ημεδαπή, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε στις απάτες και στην καταδίωξη. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στην Αττική, όταν η ίδια προσήλθε σε αστυνομική υπηρεσία για να δηλώσει την κλοπή του αυτοκινήτου. Η κίνησή της αυτή οδήγησε στην αποκάλυψη της εμπλοκής της στην υπόθεση.

Το πρωί, η 24χρονη οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου και αντιμετώπισε τις κατηγορίες που της αποδίδονται. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης και στην απόδοση ευθυνών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη της οργάνωσης

Ο 30χρονος οδηγός και η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία αποτελεί το βασικό πλαίσιο της δράσης τους. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, λόγω του εμβολισμού του μοτοσυκλετιστή της Τροχαίας κατά την καταδίωξη.

Στις κατηγορίες προστίθενται επίσης η απείθεια προς τις αρχές, η βία κατά υπαλλήλων, η επικίνδυνη οδήγηση, η πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και η φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν την ποινική βαρύτητα των πράξεων που τους αποδίδονται και την επικινδυνότητα της δράσης τους, όπως αυτή αποκαλύφθηκε από την αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos