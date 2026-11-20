Εισαγγελική έρευνα για τις καταγγελίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον έλεγχο στην κόρη του

Μια προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, κατόπιν σχετικής παραγγελίας που δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Αριστείδη Κορέα. Η έρευνα αυτή έχει ως αντικείμενο τις καταγγελίες που διατύπωσε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Οι καταγγελίες αφορούν ένα περιστατικό ελέγχου από την Τροχαία, στο οποίο ενεπλάκη το αυτοκίνητο που επέβαινε η κόρη του, Δέσποινα, μαζί με δύο άνδρες.

Η έναρξη της προκαταρκτικής έρευνας

Η παραγγελία για την έναρξη της προκαταρκτικής έρευνας δόθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κ. Αριστείδη Κορέα. Αυτή η ενέργεια έρχεται ως απάντηση στις καταγγελίες που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος είναι γνωστός ως ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Το περιστατικό που οδήγησε στις καταγγελίες αφορά τον έλεγχο ενός αυτοκινήτου από άνδρες της Τροχαίας. Στο συγκεκριμένο όχημα επέβαινε η κόρη του κ. Γιαννακόπουλου, Δέσποινα, συνοδευόμενη από δύο άνδρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τις αρχές.

Οι καταγγελίες μέσω social media

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε στις καταγγελίες του δημοσιοποιώντας ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό ανέβηκε από τον ίδιο στα προσωπικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες μόλις ώρες μετά το συμβάν του ελέγχου στο αυτοκίνητο της κόρης του.

Μέσω του βίντεο, ο κ. Γιαννακόπουλος εξέφρασε τις ενστάσεις του και τις καταγγελίες του σχετικά με τον τρόπο που ενήργησαν οι αξιωματικοί της Τροχαίας. Οι καταγγελίες του επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση που έλαβε η κόρη του κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Η αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και των καταγγελιών από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υπήρξε άμεση αντίδραση από την πολιτική ηγεσία. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό.

Στη δήλωσή του, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε τη θεμελιώδη αρχή ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου». Παράλληλα με τη δήλωσή του, ο υπουργός έστειλε το επίμαχο βίντεο, το οποίο είχε αναρτήσει ο κ. Γιαννακόπουλος, στην Εισαγγελία Αθηνών, θέτοντας το θέμα στη δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση.

Επόμενα βήματα της έρευνας

Στο πλαίσιο αυτής της προκαταρκτικής εισαγγελικής έρευνας, έχουν ήδη δρομολογηθεί τα επόμενα βήματα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ένα από τα βασικά στάδια της διαδικασίας είναι η κλήση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η κατάθεσή του θα αφορά τις καταγγελίες που ο ίδιος έκανε δημόσια, εστιάζοντας στις ενέργειες των αξιωματικών της Τροχαίας και στον τρόπο αντιμετώπισης της κόρης του κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Με πληροφορίες από: Newsit