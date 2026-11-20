Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων. Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε μία πεζή γυναίκα, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές δυσκολίες στην περιοχή, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας

Το πρωινό της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό τροχαίο συμβάν στην κεντρική οδική αρτηρία της λεωφόρου Κηφισίας. Συγκεκριμένα, ένα όχημα ενεπλάκη σε ατύχημα με μία πεζή, η οποία παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Κηφισίας με την οδό Αιτωλίας, μία πολυσύχναστη διασταύρωση στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Η ακριβής ώρα του συμβάντος προσδιορίζεται ως το πρωί της συγκεκριμένης ημέρας.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την παράσυρση της πεζής, οι αρμόδιες αρχές ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος. Συγκεκριμένα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας κατέφθασαν άμεσα για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η παρουσία των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης ήταν επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση του τραυματισμού της γυναίκας και την καταγραφή των πρώτων στοιχείων του συμβάντος. Η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του τροχαίου.

Επιπτώσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων

Η επέμβαση των σωστικών συνεργείων και των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο του τροχαίου είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία εκτεταμένων κυκλοφοριακών προβλημάτων. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς το κέντρο της Αθήνας, παρατηρήθηκαν ουρές χιλιομέτρων.

Τα ακινητοποιημένα οχήματα δημιούργησαν σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή των Αμπελοκήπων, επιβαρύνοντας την ήδη επιβαρυμένη πρωινή κίνηση. Η κατάσταση αυτή διήρκεσε για αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή ροή των οχημάτων.

Η κατάσταση της υγείας της πεζής

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από το πλήρωμα του ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική εκτίμηση και περίθαλψη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υγεία της πεζής βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και δεν διατρέχει κίνδυνο, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μετά το σοβαρό ατύχημα.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστες

Παρά την άμεση ανταπόκριση των αρχών και τη διαχείριση των συνεπειών του ατυχήματος, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση της πεζής παραμένουν άγνωστες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν το περιστατικό προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι παράγοντες που οδήγησαν στο τροχαίο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ακριβώς εκτυλίχθηκε το συμβάν στη λεωφόρο Κηφισίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα ρίξουν φως στις συνθήκες του ατυχήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit