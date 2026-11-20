Την πρωτιά ανάμεσα στους τερματοφύλακες με τις περισσότερες αποκρούσεις στο πρώτο κομμάτι της Stoiximan Super League, από την 1η έως τη 10η αγωνιστική της σεζόν 2026-2027, κατέκτησε ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο έμπειρος γκολκίπερ του Ηρακλή βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, έχοντας πραγματοποιήσει έναν εντυπωσιακό αριθμό επεμβάσεων.

Η επίδοση του Αθανασιάδη αναδεικνύει την καθοριστική του συμβολή στην ομάδα του «Γηραιού» και την εξαιρετική του φόρμα από την έναρξη του πρωταθλήματος. Η συγκεκριμένη κατάταξη, που αφορά τις δέκα πρώτες αγωνιστικές, παρουσιάζει τους πέντε τερματοφύλακες με τις περισσότερες σωτήριες επεμβάσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Αθανασιάδης στην κορυφή των επεμβάσεων

Ο Γιώργος Αθανασιάδης διανύει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με τη φανέλα του Ηρακλή, επιβεβαιώνοντας την αξία του κάτω από τα δοκάρια. Από την 1η έως τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει καταγράψει συνολικά 35 σωτήριες επεμβάσεις, επίδοση που τον φέρνει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας.

Η παρουσία του αποτελεί σταθερό πυλώνα για τον «Γηραιό» από την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-2027, με τις αποκρούσεις του να συμβάλλουν σημαντικά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Ο Αθανασιάδης έχει ήδη φτάσει τις 35 επεμβάσεις μέσα στη σεζόν, δείχνοντας την ετοιμότητά του σε κάθε αναμέτρηση.

Οι άμεσοι διώκτες του πρωτοπόρου

Πίσω από τον Γιώργο Αθανασιάδη, στη δεύτερη θέση της κατάταξης με τις περισσότερες αποκρούσεις, βρίσκεται ο Λευτέρης Χουτεσιώτης του Ατρομήτου. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Περιστερίου έχει πραγματοποιήσει 32 σωτήριες επεμβάσεις στις δέκα πρώτες αγωνιστικές, δείχνοντας και αυτός αξιοσημείωτη σταθερότητα στην απόδοσή του.

Την τρίτη θέση της λίστας καταλαμβάνει ο Μοϊσές Ραμίρες, ο οποίος αγωνίζεται στην Κηφισιά. Ο Ραμίρες έχει καταγράψει 27 επεμβάσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα των τερματοφυλάκων με τις υψηλότερες επιδόσεις σε αποκρούσεις στο ξεκίνημα της σεζόν 2026-2027.

Η συμπλήρωση της πρώτης πεντάδας

Την πρώτη πεντάδα των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες αποκρούσεις στη Stoiximan Super League συμπληρώνουν δύο ποδοσφαιριστές που μοιράζονται την τέταρτη θέση. Πρόκειται για τον Ρικάρντο Βέλιο του Άρη και τον Γεβγκένι Κουτσερένκο του Παναιτωλικού.

Και οι δύο τερματοφύλακες έχουν πραγματοποιήσει 26 σωτήριες επεμβάσεις ο καθένας, από την 1η έως τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η κοινή τους επίδοση τους τοποθετεί στην ίδια θέση, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητά τους κάτω από τα δοκάρια των ομάδων τους.

Η απουσία εκπροσώπων από το «Big 4»

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν από την κατάταξη των τερματοφυλάκων με τις περισσότερες αποκρούσεις είναι η απουσία εκπροσώπου από το «Big 4» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κανένας τερματοφύλακας από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη πεντάδα των παικτών με τις υψηλότερες επιδόσεις σε σωτήριες επεμβάσεις.

Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των τερματοφυλάκων και άλλων ομάδων του πρωταθλήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρώτο δεκάλεπτο της σεζόν 2026-2027, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τη Super League Greece.

Με πληροφορίες από: Athletiko