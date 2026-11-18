Σχεδόν 40 χρόνια μετά τη δολοφονία της τετράχρονης Ινάς Τουλούμπ, μια από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις κακοποίησης παιδιού στη Γαλλία έφτασε στη δικαστική της κατάληξη. Η 72χρονη μητέρα της καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης και ο 74χρονος πατέρας της σε 15 χρόνια ως συνεργός, για τον θάνατο του κοριτσιού. Η σορός της Ινάς είχε βρεθεί το 1987 δίπλα σε αυτοκινητόδρομο, με το σώμα της γεμάτο τραύματα.

Η ανακάλυψη της σορού και η αρχική έρευνα

Η μικρή Ινάς είχε εντοπιστεί νεκρή στις 11 Αυγούστου 1987, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Α10, στην περιοχή Σιέβρ της κεντρικής Γαλλίας. Όταν βρέθηκε η σορός της τετράχρονης, οι γαλλικές αρχές δεν κατάφεραν να εξακριβώσουν την ταυτότητά της. Η δολοφονία της μικρής Ινάς είχε προκαλέσει τεράστια αστυνομική κινητοποίηση, ωστόσο η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθώς κανείς δεν γνώριζε ποιο ήταν το παιδί.

Εξαιτίας της αδυναμίας αναγνώρισης, το κοριτσάκι έμεινε γνωστό για χρόνια ως «Η μικρή μάρτυρας του Α10». Η ταυτότητά της παρέμενε άγνωστη, καθιστώντας την υπόθεση ένα από τα πιο δυσεπίλυτα μυστήρια της γαλλικής δικαιοσύνης για πολλά χρόνια.

Η αποκάλυψη της ταυτότητας και οι συλλήψεις

Η ανατροπή στην υπόθεση ήρθε το 2018, όταν μια εξέταση DNA έδωσε νέα τροπή στις έρεψεις. Μέσω αυτής της εξέτασης, αποκαλύφθηκε επιτέλους η ταυτότητα του κοριτσιού, οδηγώντας τις αρχές στα ίχνη των γονιών της. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη των γονέων της Ινάς, σχεδόν 31 χρόνια μετά τον θάνατό της, φέρνοντας την υπόθεση ξανά στο προσκήνιο.

Η σύλληψη των γονέων άνοιξε τον δρόμο για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η τετράχρονη, θέτοντας τις βάσεις για τη δικαστική διαδικασία που ακολούθησε.

Οι φρικτές λεπτομέρειες της κακοποίησης

Τα όσα αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης για την κακοποίηση της τετράχρονης Ινάς προκάλεσαν αποτροπιασμό σε όσους παρακολούθησαν τη διαδικασία. Στο σώμα της μικρής είχαν εντοπιστεί πολλαπλά σημάδια βίας, τα οποία μαρτυρούσαν την έκταση της κακοποίησης που είχε υποστεί.

Μεταξύ των τραυμάτων που διαπιστώθηκαν, περιλαμβάνονταν ανθρώπινα δαγκώματα, σπασμένα οστά και εγκαύματα από σίδερο. Αυτά τα ευρήματα σκιαγράφησαν μια εικόνα ακραίας βίας, η οποία είχε ασκηθεί στο παιδί πριν τον θάνατό του.

Η μαρτυρία της εισαγγελέως στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η εισαγγελέας Αναΐς Αλιό περιέγραψε με ανατριχιαστικό τρόπο την έκταση της κακοποίησης που είχε υποστεί η Ινάς. Η εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο του σώματος της Ινάς που να μην είχε υποστεί κακοποίηση», υπογραμμίζοντας το μέγεθος της βίας.

Επιπλέον, η κυρία Αλιό μίλησε για το «αίσθημα ιλίγγου που μας κατέλαβε όλους», αναφερόμενη στις «φρικτές φωτογραφίες» από τη νεκροψία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Οι περιγραφές αυτές συγκλόνισαν τους παρευρισκόμενους και ανέδειξαν την αγριότητα των πράξεων που οδήγησαν στον θάνατο της μικρής Ινάς.

Οι ποινές για τους γονείς

Σχεδόν 40 χρόνια μετά τα γεγονότα, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε για την υπόθεση της Ινάς Τουλούμπ. Η 72χρονη μητέρα της, Χαλιμά Ελ Μπαχτί, καταδικάστηκε σε ποινή 20 ετών κάθειρξης για τον θάνατο του παιδιού της. Ο 74χρονος πατέρας της, Αχμέντ Τουλούμπ, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης, καθώς κρίθηκε συνεργός στην υπόθεση.

Οι ποινές αυτές έρχονται να κλείσουν έναν κύκλο αναζήτησης δικαιοσύνης που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει βαθιά την κοινή γνώμη της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από: Newsit