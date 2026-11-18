Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε σε σημαντικές περιοχές των βορείων προαστίων της Αθήνας, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το μπλακ άουτ επηρέασε σημεία στο Μαρούσι, την Κηφισιά, τη Φιλοθέη και τα Μελίσσια. Η αιτία της διακοπής οφείλεται σε βλάβη που παρουσιάστηκε σε γραμμή του ΔΕΔΔΗΕ, με τα συνεργεία του να έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την επίλυση του ζητήματος.

Ποια προάστια επηρεάστηκαν από το μπλακ άουτ

Η διακοπή ρεύματος εκδηλώθηκε σε αρκετές περιοχές που βρίσκονται στα βόρεια προάστια της Αθήνας, δημιουργώντας συνθήκες αναστάτωσης για τους κατοίκους. Συγκεκριμένα, η έλλειψη ηλεκτροδότησης επηρέασε σημεία του Αμαρουσίου, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο πολυπληθείς περιοχές των βορείων προαστίων. Το πρόβλημα επεκτάθηκε και στην Κηφισιά, έναν από τους πιο γνωστούς δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπου επίσης καταγράφηκαν διακοπές.

Εκτός από το Μαρούσι και την Κηφισιά, το μπλακ άουτ έπληξε και τη Φιλοθέη, μια περιοχή με έντονο οικιστικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος επεκτάθηκε και στα Μελίσσια, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Οι διακοπές αυτές προκάλεσαν γενικευμένα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επιχειρήσεων των τεσσάρων αυτών περιοχών.

Η αιτία της εκτεταμένης διακοπής

Η βασική αιτία πίσω από την εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στα βόρεια προάστια της Αθήνας εντοπίζεται σε βλάβη που σημειώθηκε σε γραμμή του ΔΕΔΔΗΕ. Η συγκεκριμένη βλάβη είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτροδότησης σε μεγάλο μέρος των επηρεαζόμενων περιοχών, οδηγώντας στο μπλακ άουτ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η βλάβη αυτή επηρέασε άμεσα την ομαλή λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με συνέπεια την αδυναμία παροχής ρεύματος στα σημεία που αναφέρθηκαν.

Η φύση της βλάβης σε γραμμή του ΔΕΔΔΗΕ είναι αυτή που καθόρισε την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος, καθώς επηρέασε ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές γειτονιές και οικισμούς. Η διακοπή ρεύματος, που προκλήθηκε από την εν λόγω βλάβη, είχε ως συνέπεια να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χιλιάδες καταναλωτές, τόσο οικιακοί όσο και επαγγελματικοί, στις συγκεκριμένες περιοχές των βορείων προαστίων.

Άμεση κινητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ

Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η βλάβη και η επακόλουθη διακοπή ρεύματος, ο ΔΕΔΔΗΕ κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπισή της. Συνεργεία του οργανισμού βρίσκονται ήδη επί τόπου στις επηρεαζόμενες περιοχές, εργαζόμενα εντατικά για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης στη γραμμή ηλεκτροδότησης. Η προτεραιότητα του ΔΕΔΔΗΕ είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά του ρεύματος στα σημεία που έχουν επηρεαστεί.

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους τεχνικούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος. Ο στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην παροχή ρεύματος. Η κινητοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ είναι συνεχής, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του χρόνου ταλαιπωρίας για τους κατοίκους των βορείων προαστίων που επηρεάστηκαν από το μπλακ άουτ.

Αναμονή για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης

Παρόλο που οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο εκτιμώμενος χρόνος για την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης σε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές. Η αποκατάσταση της βλάβης αναμένεται να επιτρέψει τη σταδιακή επαναφορά του ρεύματος στα σημεία που έχουν επηρεαστεί, ωστόσο η συνολική διάρκεια του προβλήματος παραμένει αδιευκρίνιστη.

Οι κάτοικοι των περιοχών Μαρούσι, Κηφισιά, Φιλοθέη και Μελίσσια παραμένουν σε αναμονή για την οριστική λύση του προβλήματος και την πλήρη επαναφορά της ηλεκτροδότησης στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους. Ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει τις προσπάθειες, με την ελπίδα ότι η ομαλότητα θα επανέλθει το συντομότερο δυνατόν, παρά την απουσία συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis