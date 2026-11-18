Διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα έχει προκύψει σχετικά με την ποινική μεταχείριση της 34χρονης μητέρας, η οποία συνελήφθη μετά την τραγωδία με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες στο Ζεφύρι. Η φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι της περιοχής είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο ανδρών της Πυροσβεστικής. Μέχρι την επίλυση της διαφωνίας από το δικαστικό συμβούλιο, η 34χρονη θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της αφέθηκαν ελεύθερες υπό όρους.

Δικαστικές εξελίξεις για τη μητέρα

Η 34χρονη μητέρα, κατηγορούμενη για την τραγωδία στο Ζεφύρι, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί. Είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, προκειμένου οι δικηγόροι της να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων. Η ίδια κατηγορία αφορά και τις κόρες της, καθώς και τον 44χρονο πατέρα, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητείται.

Διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα

Μετά την απολογία της 34χρονης, προέκυψε διαφωνία μεταξύ της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι η μητέρα πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, ενώ ο εισαγγελέας έκρινε ότι η κατηγορούμενη πρέπει να οδηγηθεί στις φυλακές.

Η διαφωνία αυτή θα επιλυθεί εντός πέντε ημερών από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Μέχρι την τελική απόφαση, η 34χρονη θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η κατάθεση της 34χρονης και η τύχη των κορών

Κατά την προανακριτική της κατάθεση, η 34χρονη είχε υποστηρίξει ότι ζήτησε από τις κόρες της να πετάξουν τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα στο κλιμακοστάσιο. Διευκρίνισε ότι επρόκειτο για συνήθεια της οικογένειας και εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Οι δύο ανήλικες κόρες της, 13 και 16 ετών, αφέθηκαν ελεύθερες. Ωστόσο, τους τέθηκε ο όρος να παρακολουθούνται από επιμελητή ανηλίκων.

Αναζητείται ο πατέρας

Εκτός από τη 34χρονη μητέρα και τις κόρες της, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων έχει ασκηθεί και σε βάρος του 44χρονου πατέρα. Ο πατέρας εξακολουθεί να αναζητείται από τις αρχές.

Οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, έχοντας λάβει προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη αφορά όλα τα μέλη της οικογένειας που εμπλέκονται στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς.

Το τελευταίο αντίο στους πυροσβέστες

Σήμερα τελέστηκε η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη, του 44χρονου Ηλία Βαλατσού, που έχασε τη ζωή του στην πυρκαγιά. Η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης.

Χθες, στην Καστοριά, είχε τελεστεί η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, σε κλίμα σπαραγμού.

Με πληροφορίες από: Enikos