Η 12χρονη μαθήτρια από την Αργαλαστή του Πηλίου, η οποία έχασε τις αισθήσεις της την Τρίτη (17/11) ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου. Η κατάσταση της υγείας της έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση. Οι γονείς της ανήλικης μίλησαν την Τετάρτη (18/11) στο MEGA, περιγράφοντας τις ώρες αγωνίας που πέρασαν και τις συνθήκες υπό τις οποίες η κόρη τους προμηθεύτηκε τα αλκοολούχα ποτά.

Η πορεία της υγείας της μαθήτριας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Live News», η κατάσταση της 12χρονης έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δεν αποκλείεται μάλιστα να λάβει εξιτήριο την Πέμπτη (19/11), επιστρέφοντας στο σπίτι της μετά την περιπέτεια υγείας που βίωσε.

Η κατανάλωση αλκοόλ και η κατάρρευση

Το περιστατικό έλαβε χώρα μετά τη σχολική γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η μαθήτρια, μαζί με τις φίλες της, επισκέφθηκε ένα μίνι μάρκετ. Από εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κοριτσιών, προμηθεύτηκαν ένα μπουκάλι βότκα και ενεργειακά ποτά.

Στη συνέχεια, η παρέα κατευθύνθηκε στην κεντρική πλατεία της Αργαλαστής, όπου περίμενε το λεωφορείο. Εκεί, η 12χρονη φέρεται να κατανάλωσε από επτά έως εννέα ποτήρια βότκα σε συνδυασμό με τα ενεργειακά ποτά, προτού καταρρεύσει στα σκαλιά πίσω από την κεντρική εκκλησία.

Οι δηλώσεις των γονέων

Ο πατέρας της ανήλικης περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες τα κορίτσια κατανάλωσαν το αλκοόλ, τονίζοντας τη βελτίωση της υγείας της κόρης του από το πρωί της Τετάρτης. «Ξεσάλωσαν τώρα τέσσερα πέντε κοριτσάκια μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως «Περίμεναν το λεωφορείο να ‘ρθει. Κουβέντα στην κουβέντα, πίσω από την εκκλησία, πίσω από τη στάση. Αυτό. Τώρα πήγανε από κάποιο μάρκετ εκεί πέρα της περιοχής. Είναι καθαρά από τις βότκες που ήπιαν από ένα πλαστικό ποτηράκι, 4-5 άτομα ένα μπουκάλι, ένα μπουκάλι δηλαδή που ήπιαν και τώρα σιγά-σιγά έχει συνέλθει το πρωί».

Οι γονείς ειδοποιήθηκαν αμέσως για το περιστατικό και έσπευσαν στο νοσοκομείο. Όπως υποστήριξαν, δεν είχαν γνώση των προθέσεων της κόρης τους, καθώς περίμεναν ότι θα επέστρεφε στο σπίτι μετά το τέλος της σχολικής γιορτής. Η μητέρα της 12χρονης δήλωσε: «Ήρθε η Αστυνομία, έγινε αυτό που έγινε. Με φίλους συνομήλικους. Ναι, μετά το τέλος της γιορτής στο σχολείο πήγαν σε ένα σούπερ μάρκετ και προμηθεύτηκαν το ποτό».

Ερωτήματα για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ερωτήματα στην τοπική κοινωνία της Αργαλαστής, σχετικά με τον τρόπο που μια παρέα ανήλικων κοριτσιών κατάφερε να προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά από εμπορικό κατάστημα. Ένα στενό συγγενικό πρόσωπο της 12χρονης εκτιμά ότι οι υπεύθυνοι του καταστήματος αρκέστηκαν σε μια τυπική ερώτηση σχετικά με το ποιος προοριζόταν να καταναλώσει το αλκοόλ, χωρίς να εμβαθύνουν περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr