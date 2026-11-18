Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στις σχολικές εγκαταστάσεις του 107ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών και του συστεγαζόμενου 20ού Νηπιαγωγείου καταγγέλλουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων. Οι γονείς κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες εντός των αιθουσών, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. Για τον λόγο αυτό, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν την επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες, έως ότου διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια του κτιρίου.

Επικίνδυνες συνθήκες στις σχολικές αίθουσες

Οι καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων εστιάζουν σε μια σειρά από προβλήματα που, σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρουν την ύπαρξη χρόνιας υγρασίας, η οποία έχει οδηγήσει σε φθαρμένους σοβάδες σε διάφορα σημεία του κτιρίου. Η κατάσταση αυτή, όπως περιγράφεται, έχει αποκαλύψει σκουριασμένα σίδερα, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια της κατασκευής.

Επιπρόσθετα, οι γονείς επισημαίνουν την παρουσία εκτεθειμένων ηλεκτρικών καλωδίων μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας. Αυτό το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα στους μικρούς μαθητές. Όλα αυτά τα προβλήματα, όπως τονίζουν οι Σύλλογοι, συνιστούν άμεσα ζητήματα ασφαλείας που απαιτούν άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Εργασίες που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα

Οι γονείς αναφέρουν ότι, έπειτα από τις πιέσεις που άσκησαν, ξεκίνησαν κάποιες εργασίες στις σχολικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, παρά την έναρξη αυτών των παρεμβάσεων, η συνολική εικόνα και η κατάσταση ασφαλείας του κτιρίου παραμένουν, κατά τη δική τους εκτίμηση, επικίνδυνες. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν δεν φαίνεται να έχουν επιλύσει τα βασικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η διαπίστωση αυτή έχει εντείνει την ανησυχία των γονέων, οι οποίοι θεωρούν ότι οι παρεμβάσεις ήταν είτε ανεπαρκείς είτε δεν αντιμετώπισαν τη ρίζα των προβλημάτων. Η διαρκής παρουσία των αναφερόμενων φθορών και των εκτεθειμένων καλωδίων, παρά τις εργασίες, οδηγεί τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων στο συμπέρασμα ότι η ασφάλεια των παιδιών δεν έχει διασφαλιστεί ακόμα.

Η απάντηση του δήμου Αθηναίων

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των γονέων, ο δήμος Αθηναίων προέβη σε αυτοψία του κτιρίου. Η αυτοψία αυτή πραγματοποιήθηκε από τεχνικό σύμβουλο στις 17 Νοεμβρίου. Την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 18 Νοεμβρίου, ο δήμος ενημέρωσε τους γονείς για τα αποτελέσματα της αυτοψίας.

Η ενημέρωση από τον δήμο Αθηναίων ανέφερε ότι δεν διαπιστώθηκε επικινδυνότητα στις σχολικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκε ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα συνεχιστούν, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια των Σαββάτων. Αυτή η απάντηση, ωστόσο, δεν καθησύχασε τους γονείς, οι οποίοι εξακολουθούν να εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για την ασφάλεια του σχολείου.

Αμετακίνητη η στάση των γονέων

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 107ου Δημοτικού Σχολείου και του 20ού Νηπιαγωγείου Αθηνών δηλώνουν με απόλυτο τρόπο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν την επιστροφή των παιδιών στις αίθουσες διδασκαλίας. Η αμετακίνητη αυτή θέση θα διατηρηθεί έως ότου διασφαλιστεί πλήρως και αδιαμφισβήτητα η καταλληλότητα και η ασφάλεια των σχολικών χώρων για τους μαθητές.

Οι απαιτήσεις των γονέων είναι συγκεκριμένες και περιλαμβάνουν την άμεση αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν καταγραφεί. Ζητούν επίσης τη διενέργεια ενός πλήρους τεχνικού ελέγχου σε ολόκληρο το κτίριο, προκειμένου να διαπιστωθεί η στατική του επάρκεια και η συνολική του κατάσταση. Επιπλέον, απαιτούν γραπτή πιστοποίηση ασφάλειας, η οποία θα επιβεβαιώνει επίσημα την καταλληλότητα του σχολείου, καθώς και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών.

Προειδοποίηση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Οι γονείς, μέσω των Συλλόγων τους, προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των γονέων να προστατεύσουν την ασφάλεια των παιδιών τους και να διασφαλίσουν ότι θα φοιτήσουν σε ένα περιβάλλον που δεν θα εγκυμονεί κινδύνους.

Η στάση των γονέων δείχνει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τις θέσεις τους, μέχρι να λάβουν τις διαβεβαιώσεις και τις ενέργειες που θεωρούν απαραίτητες για την αποκατάσταση της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων. Η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί το επόμενο βήμα, αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Με πληροφορίες από: Enikos