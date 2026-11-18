Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο, όπου μία 51χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγο και τους γιους της. Η γυναίκα, η οποία έχει καταγγείλει ότι είναι χρόνιο θύμα κακοποίησης, βρέθηκε σε κίνδυνο, ενώ η παρέμβαση των αστυνομικών αρχών χαρακτηρίστηκε προβληματική, καθώς φέρεται να εγκατέλειψαν το θύμα κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ο σύζυγος της 51χρονης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσης.

Το περιστατικό βίας στον Ασπρόπυργο

Την περασμένη Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, η 51χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό μέσα στην οικία της στον Ασπρόπυργο. Αιτία της οργής του συζύγου της, με τον οποίο έχει επτά παιδιά, ήταν η πρόταση της γυναίκας να μετακομίσει μαζί τους η κόρη τους με τα τρία δικά της παιδιά. Όπως περιέγραψε η 51χρονη, ο σύζυγός της της έλεγε «είσαι δικιά μου, απόψε θα σου ξυρίσω το κεφάλι, θα σου κάνω χαρακές».

Μέσα στον πανικό της, η 51χρονη απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο και κάλεσε την αστυνομία για βοήθεια. Έπειτα από περίπου μία ώρα, ένα περιπολικό έφτασε έξω από το σπίτι της οικογένειας. Ωστόσο, η γυναίκα δεν μπορούσε να βγει από την οικία, καθώς στην αυλή βρίσκονταν ο γιος της και ο σύζυγός της.

Η αστυνομική παρέμβαση και η φυγή

Κατά την άφιξη του περιπολικού, ένας από τους αστυνομικούς μπήκε διστακτικά στην αυλή, ενώ ο συνάδελφός του παρέμεινε στον προαύλιο χώρο. Ένας από τους γιους του ζευγαριού άρχισε να φωνάζει στον αστυνόμο, του πέταξε ένα παπούτσι και έκανε μία κίνηση προς το μέρος του. Αντιμέτωπος με την κατάσταση, ο αστυνομικός τράπηκε σε φυγή.

Η 51χρονη, βλέποντας τις εξελίξεις, άνοιξε το τζάμι και φώναζε «αστυνομία βοήθεια εδώ». Όπως περιέγραψε, οι αστυνομικοί φοβήθηκαν και την άφησαν στο έλεος των δραστών. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι αστυνομικοί άρχισαν να τρέχουν, ο ένας έφυγε στα χωράφια».

Νέος ξυλοδαρμός μπροστά στο περιπολικό

Μέσα στην αναταραχή και την απουσία ουσιαστικής προστασίας, η 51χρονη κατάφερε να βγει από το σπίτι. Ωστόσο, την πρόφτασαν οι γιοι της και ο σύζυγός της, οι οποίοι την ξυλοκόπησαν εκ νέου μπροστά στο περιπολικό. Η γυναίκα σχολίασε ότι «με χτύπησε πολύ ο γιος μου και ο άνδρας μου με αποτέλειωσε», προσθέτοντας ότι όλα αυτά συνέβησαν δίπλα στον έναν αστυνομικό.

Ένας αστυνομικός πλησίασε στο περιπολικό κρατώντας στο χέρι έναν φακό. Ο σύζυγος της 51χρονης και οι γιοι τους άρχισαν να φωνάζουν «φύγε», με τον αστυνομικό να υπακούει στην εντολή και να απομακρύνεται.

Η παρέμβαση των ΟΠΚΕ και το ιστορικό βίας

Τελικά, μετά τα παραπάνω γεγονότα, κατέφθασαν δύο μέλη της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ). Αυτοί ήταν που βοήθησαν τόσο την 51χρονη όσο και τους άλλους αστυνομικούς, προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες και να μεταφερθεί η γυναίκα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Η 51χρονη έχει καταγωγή από την Κρήτη και την Ιταλία και όπως κατήγγειλε, είναι χρόνιο θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Μάλιστα, το 2013 ο σύζυγός της την είχε κακοποιήσει τόσο άσχημα που της είχε καταστρέψει τη σπλήνα. Ερωτηθείσα γιατί παρέμεινε μαζί του, απάντησε: «έλα ντε, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Πιστεύω όλες οι γυναίκες που το περνάνε αυτό, ξαναγυρνάμε. Δεν είχα τη δύναμη να πάω κάπου, τα παιδιά ήταν μικρά, η μητέρα μου στο εξωτερικό».

Η απελευθέρωση του συζύγου και οι φόβοι του θύματος

Η γυναίκα εξομολογήθηκε πως είχε μείνει για ένα μήνα στη μητέρα της στην Ιταλία, αλλά επέστρεψε πίσω με τη δικαιολογία τα παιδιά, το «τι θα πει ο κόσμος», ενώ πίστευε ότι ο σύζυγός της θα άλλαζε και τον αγαπούσε, νομίζοντας ότι κάποτε θα τελειώσει η κακοποίηση.

Ο σύζυγος της 51χρονης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο. Η γυναίκα σχολίασε πως «γύρισε σπίτι ανενόχλητος» και εξέφρασε τους φόβους της, χαρακτηρίζοντάς τον «ύπουλο».

Με πληροφορίες από: Topontiki