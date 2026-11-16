Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 οι γονείς του άτυχου 18 μηνών βρέφους από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικρό αγόρι έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση ποσότητας βενζίνης, ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη μέσα στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Αλικαρνασσό.

Ο 37χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, απολογήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος, ενώ σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισής τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

Το τραγικό περιστατικό στην Αλικαρνασσό

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, όταν η μητέρα του παιδιού βρισκόταν μαζί του στο μπάνιο του σπιτιού τους στη Νέα Αλικαρνασσό. Ενώ η 31χρονη έπλενε τα χέρια της, το 18 μηνών αγοράκι φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι που βρισκόταν κάτω από τον νιπτήρα.

Μέσα στο ντουλάπι υπήρχε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη. Χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο, το βρέφος πρόλαβε να πιει από το περιεχόμενό του προτού η μητέρα του καταλάβει τι είχε συμβεί. Μόλις η μητέρα συνειδητοποίησε το κακό, ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Η μάχη των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Σύμφωνα με πληροφορίες, το 18 μηνών αγοράκι έφτασε στο νοσοκομείο σχεδόν ημιλιπόθυμο, γεγονός που μαρτυρούσε τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Οι γιατροί στα Επείγοντα του ΠΑΓΝΗ κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Αρχικά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μια μικρή ελπίδα. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη και κρίθηκε απαραίτητο να διασωληνωθεί.

Το βρέφος εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί και οι νοσηλευτές συνέχισαν τις προσπάθειές τους να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η καρδιά του μικρού αγοριού σταμάτησε λίγο μετά τις 21:00, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια.

Η σύλληψη και η απολογία των γονέων

Ο 37χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής 15 Νοεμβρίου 2026, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου. Οι απολογίες τους στα δικαστήρια του Ηρακλείου ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Δευτέρας.

Εμφανώς καταβεβλημένοι, οι γονείς του μικρού αγοριού απολογήθηκαν, περιγράφοντας τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθεί κανένας περιοριστικός όρος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν την προφυλάκισή τους.

Η τραγική κατάσταση της οικογένειας

Η συνήγορος υπεράσπισης των γονέων, Θένια Λαμπρινουδάκη, δήλωσε ότι και οι δύο γονείς είναι συντετριμμένοι και βρίσκονται σε τραγική κατάσταση με άσχημη ψυχολογία. «Επειδή και οι δυο γονείς είναι σε τραγική κατάσταση και άσχημη ψυχολογία, να σεβαστούμε το πένθος τους και να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν για την απώλεια του μικρού τους παιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Η γιαγιά του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου, όπως θα τον βάφτιζαν, μίλησε για την τραγωδία που έχει βρει την οικογένειά τους. Ξεσπώντας σε κλάματα, δήλωσε: «Το παιδί είναι χάλια, τα παιδιά μου είναι χάλια, η μάνα του χτυπιέται, ο πατέρας του το ίδιο. Κακιά στιγμή. Τι να πω;».

Η ίδια συμπλήρωσε λέγοντας ότι η μητέρα του παιδιού ήταν παρούσα και όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα: «Εκείνη τη στιγμή η μητέρα ήταν μπροστά, μέχρι να γυρίσει το κεφάλι της, έγινε το κακό. Δεν το άφησε μόνο του και ο πατέρας του εκεί ήταν», υπογραμμίζοντας την απρόβλεπτη φύση του δυστυχήματος.

Το τελευταίο αντίο στον μικρό Ζαχαρία-Ευάγγελο

Η οικογένεια θα αποχαιρετήσει τον μικρό Ζαχαρία-Ευάγγελο την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού.

Όσοι επιθυμούν να αποχαιρετήσουν το παιδί θα μπορούν να προσέλθουν στον ναό από τις 15:30, προκειμένου να συλλυπηθούν την οικογένεια και να αποτίσουν φόρο τιμής στο άτυχο βρέφος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis