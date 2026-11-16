Στον ανακριτή ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση ντόπινγκ

Ο Οδυσσέας Δήμας, πρώην προπονητής άρσης βαρών, απολογήθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, ενώπιον του ανακριτή για υπόθεση διακίνησης και χορήγησης απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές. Ο 58χρονος, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, τις οποίες αρνείται. Η υπόθεση περιλαμβάνει και τον ανήλικο γιο του, στον οποίο φέρεται να χορηγήθηκε σκεύασμα με εφεδρίνη.

Η απολογία και οι νέες κατηγορίες

Η απολογία του Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας διήρκεσε μία ώρα, σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, για την υπόθεση ντόπινγκ, για την οποία κατηγορείται για κακούργημα και πλημμέλημα. Κατά τη διάρκεια της απολογίας, ο κατηγορούμενος ενημερώθηκε ότι διώκεται πλέον και για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 15χρονου γιου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οδυσσέας Δήμας ξέσπασε σε κλάματα όταν άκουσε ότι κατηγορείται για χορήγηση αναβολικών στον γιο του, αρνούμενος κατηγορηματικά κάτι τέτοιο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σκεύασμα που χορήγησε στον γιο του είναι νόμιμο και δεν ανέφερε στη συσκευασία την απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, η οποία ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του ανηλίκου.

Η πολύμηνη έρευνα του ΕΟΚΑΝ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην προπονητής φέρεται να προμήθευε αθλητές με απαγορευμένες ουσίες τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει η περίπτωση του ανήλικου γιου του, στον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάστηκαν, φέρεται να είχε χορηγηθεί κατά τη διάρκεια αγώνα σκεύασμα που περιείχε εφεδρίνη. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αρμόδια αρχή είχε επιβάλει στον προπονητή ποινή αποκλεισμού διάρκειας 12 ετών, ενώ βρισκόταν ήδη υπό προσωρινό αποκλεισμό από τις 27 Μαΐου 2025.

Οι αστυνομικές έρευνες και τα ευρήματα

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τον ΕΟΚΑΝ διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Κατά την έρευνα προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο πρώην προπονητής φέρεται να αποθήκευε παράνομα σκευάσματα σε χώρο αποθήκης στο προπονητήριο άρσης βαρών του Ολυμπιακού Σταδίου.

Το πρωί της περασμένης Πέμπτης πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές έρευνες στην κατοικία του 58χρονου, καθώς και σε γυμναστικό σύλλογο στη Γλυφάδα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες ντόπινγκ, 17 δελτία αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Τα δελτία αθλητών και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 17 δελτία νεαρών αθλητών που εντοπίστηκαν στον σύλλογο της Γλυφάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα δελτία δεν ήταν καταχωρισμένα στο όνομα του προπονητή, αλλά στο όνομα του συλλόγου. Οι αρχές εξετάζουν το συγκεκριμένο εύρημα, καθώς ο πρώην προπονητής είχε ήδη αποβληθεί από την Ομοσπονδία.

Στο υλικό που κατασχέθηκε περιλαμβάνονται ακόμη χειρόγραφες σημειώσεις τριών σελίδων, στις οποίες αναγράφονται συγκεκριμένα ονόματα με τα αρχικά τους. Επίσης, βρέθηκε τιμοκατάλογος για διάφορα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής. Τα ποσά που αναγράφονται κυμαίνονται από 80 έως 700 ευρώ.

Το σκεύασμα «Κομάντο» και η παρουσία του Πύρρου Δήμα

Ανάμεσα στα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις χειρόγραφες σημειώσεις είναι και ένα σκεύασμα με την ονομασία «Κομάντο». Το συγκεκριμένο προϊόν φέρεται να συνδέεται με την απαγορευμένη ουσία που είχε χορηγηθεί στον ανήλικο γιο του Οδυσσέα Δήμα.

Μαζί με τον Οδυσσέα Δήμα έφτασε στα δικαστήρια και ο αδελφός του, Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, προκειμένου να τον στηρίξει. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόθεση του Πύρρου Δήμα ήταν να καταθέσει, ωστόσο η ανακρίτρια δεν το επέτρεψε στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki