Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε το περασμένο Σάββατο σε κεντρική πλατεία της Γλυφάδας, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Δύο νεαροί, οι οποίοι επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο, εισήλθαν με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο, ενώ ο συνοδηγός είχε βγει από το παράθυρο και κρεμόταν έξω από το όχημα. Το συμβάν έθεσε σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον συνοδηγό όσο και οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένους που κινούνταν στην πλατεία.

Επικίνδυνη είσοδος σε πολυσύχναστη πλατεία

Το περιστατικό έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο, όταν ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου εισήλθε με μεγάλη ταχύτητα σε μια κεντρική πλατεία της Γλυφάδας. Η κίνηση αυτή, όπως καταγράφηκε σε βίντεο, περιελάμβανε έναν επικίνδυνο ελιγμό που προκάλεσε άμεσα ανησυχία και αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Την ίδια στιγμή, ο συνοδηγός του οχήματος είχε βγει από το παράθυρο και κρεμόταν έξω από το αυτοκίνητο, προσθέτοντας στην επικινδυνότητα της κατάστασης. Το συμβάν αυτό, με πρωταγωνιστές τους δύο νεαρούς, καταγράφηκε και προκαλεί προβληματισμό για την ασφάλεια των πολιτών σε δημόσιους χώρους.

Ο κίνδυνος για τους πολίτες και το σημείο του συμβάντος

Η επιλογή του σημείου όπου συνέβη το περιστατικό καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική. Πρόκειται για μια πλατεία στην οποία συχνάζουν καθημερινά οικογένειες με μικρά παιδιά, γονείς με καροτσάκια, καθώς και ηλικιωμένοι, καθιστώντας την ένα πολυσύχναστο σημείο αναψυχής και συνάντησης.

Η οδηγική συμπεριφορά του οδηγού, με την είσοδο του οχήματος σε μεγάλη ταχύτητα και τον επικίνδυνο ελιγμό, έθεσε σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο τον συνοδηγό που κρεμόταν από το παράθυρο, αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο της πλατείας, δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας.

Η καταγραφή του περιστατικού και η παρέμβαση της αστυνομίας

Το σύνολο του επικίνδυνου περιστατικού καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ. Το οπτικό υλικό δείχνει ξεκάθαρα την είσοδο του ΙΧ στην πλατεία με μεγάλη ταχύτητα και τον συνοδηγό να κρέμεται από το παράθυρο, επιβεβαιώνοντας την περιγραφή του συμβάντος.

Το βίντεο αυτό αναμένεται να διατεθεί άμεσα στην Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν ενδελεχώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στόχος των αρχών είναι ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση των δύο νεαρών που εμπλέκονται στο συμβάν, ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις από την ΕΛΑΣ

Σχετικά με τις νομικές συνέπειες και τις ενέργειες των αρχών, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), Κωνσταντία Δημογλίδου, προέβη σε διευκρινίσεις. Η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι, εφόσον διαπιστωθεί πως από την οδηγική συμπεριφορά των νεαρών προέκυψε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, θα σχηματιστεί δικογραφία.

Παράλληλα με τη δικογραφία, προβλέπονται και συγκεκριμένα διοικητικά πρόστιμα για τους παραβάτες, ως μέτρο επιβολής της τάξης. Επιπρόσθετα, ως μέτρο αντιμετώπισης τέτοιων επικίνδυνων ενεργειών και για την προστασία των πολιτών, θα αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης του υπεύθυνου οδηγού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta