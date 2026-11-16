Τρίτη νεκρή αρκούδα στη δυτική Μακεδονία μέσα σε λίγες ημέρες

Μια ακόμα αρκούδα έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη δυτική Μακεδονία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών ζώων σε τρία μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026, στους Λαχανόκηπους Καστοριάς, όταν ένα αρσενικό ζώο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα. Η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» εκφράζει την ανησυχία της και απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για αυξημένη προσοχή.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά

Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε χθες το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026, στην περιοχή των Λαχανόκηπων Καστοριάς. Μια αρσενική αρκούδα, ηλικίας περίπου τριών ετών και βάρους μεταξύ 60 και 70 κιλών, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το άτυχο ζώο να χάσει ακαριαία τη ζωή του στο σημείο του ατυχήματος.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», η οποία παρακολουθεί στενά τον πληθυσμό της καφέ αρκούδας στην περιοχή. Το δυστύχημα αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων που έχουν σημειωθεί στη δυτική Μακεδονία το τελευταίο διάστημα.

Τρίτο θύμα σε λίγες ημέρες

Το τροχαίο δυστύχημα στους Λαχανόκηπους Καστοριάς σηματοδοτεί τον θάνατο της τρίτης αρκούδας μέσα σε λίγες μόλις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Προηγήθηκαν δύο ακόμα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα αρκούδων, τα οποία είχαν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

Αυτή η αύξηση των περιστατικών προκαλεί ανησυχία στις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τις αρμόδιες αρχές, καθώς υπογραμμίζει την ανάγκη για εντατικοποίηση των μέτρων προστασίας και ενημέρωσης των οδηγών. Η απώλεια τριών ζώων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον πληθυσμό της καφέ αρκούδας στην περιοχή.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά το περιστατικό στην Καστοριά, στο σημείο έσπευσε άμεσα το Δασαρχείο Καστοριάς, το οποίο είναι αρμόδιο για την διαχείριση της άγριας πανίδας στην περιοχή. Παράλληλα, μέλος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκε στον τόπο του δυστυχήματος, ενεργώντας στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης.

Οι ενέργειες που ακολούθησαν περιλάμβαναν τη διενέργεια νεκροψίας από ιδιώτη κτηνίατρο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του ζώου. Επιπλέον, ελήφθη γενετικό υλικό από την νεκρή αρκούδα, μια διαδικασία απαραίτητη για την ταυτοποίηση και την καταγραφή του ζώου, συμβάλλοντας έτσι στην παρακολούθηση του πληθυσμού και την επιστημονική έρευνα.

Τροφικό στρες και μετακινήσεις αρκούδων

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» επισημαίνει ότι η τρέχουσα περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το είδος της καφέ αρκούδας. Τα ζώα βρίσκονται σε κατάσταση «τροφικού στρες», καθώς προετοιμάζονται εντατικά για τον χειμέριο λήθαργο. Αυτή η προετοιμασία συνεπάγεται την ανάγκη για συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων τροφής.

Ως αποτέλεσμα, οι αρκούδες πραγματοποιούν εκτεταμένες μετακινήσεις σε αναζήτηση τροφής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες να διασχίσουν δρόμους και να εμπλακούν σε τροχαία ατυχήματα. Η αυξημένη κινητικότητα, σε συνδυασμό με την παρουσία του οδικού δικτύου, δημιουργεί ένα επικίνδυνο περιβάλλον για την άγρια ζωή.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή στους οδηγούς

Λόγω των παραπάνω συνθηκών και της αυξημένης κινητικότητας των αρκούδων, η «Καλλιστώ» απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται από τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση και προσοχή, ειδικά κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες.

Στις ώρες αυτές, το σκοτάδι πέφτει και η ορατότητα είναι μειωμένη, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολο τον εντοπισμό των ζώων στο οδόστρωμα. Η έκκληση αφορά ιδιαιτέρως τις περιοχές όπου είναι γνωστή η παρουσία άγριας ζωής και υπάρχει σχετική προειδοποιητική σήμανση, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για μείωση της ταχύτητας και ετοιμότητα για τυχόν εμφάνιση ζώου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit