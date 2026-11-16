Ο ΙΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη μικροβιακή αντοχή: Έως 3.000 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα

Την επιτακτική ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση ενός από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, το οποίο απειλεί ευθέως την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών και την ασφάλεια των ασθενών, επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ). Η παρέμβαση αυτή πραγματοποιείται με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά, στις 18 Νοεμβρίου, καθώς και την Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τη Μικροβιακή Αντοχή.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή, με την Ελλάδα να κατατάσσεται διαχρονικά στις υψηλότερες θέσεις σε λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη και νοσοκομειακές λοιμώξεις. Οι εκτιμώμενοι θάνατοι στη χώρα μας ανέρχονται σε 2.000 με 3.000 ετησίως, καθιστώντας αναγκαία την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και την ορθολογική συνταγογράφηση.

Η μικροβιακή αντοχή ως παγκόσμια απειλή

Η μικροβιακή αντοχή αναδεικνύεται ως ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς η υπερβολική και ακατάλληλη χρήση αντιβιοτικών ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών μικροοργανισμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατατάσσει τη μικροβιακή αντοχή στις 10 κορυφαίες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως. Μάλιστα, ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι εάν δεν ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι θάνατοι που αποδίδονται άμεσα σε αυτήν ενδέχεται να φτάσουν τα 1,91 εκατομμύρια ετησίως έως το έτος 2050.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται διαχρονικά μεταξύ των χωρών με τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τις λοιμώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις. Αυτή η κατάσταση έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία της χώρας.

Οι εκτιμώμενοι θάνατοι που αποδίδονται σε νοσοκομειακές λοιμώξεις και πολυανθεκτικά μικρόβια στην Ελλάδα ανέρχονται σε 2.000 με 3.000 ετησίως. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και την εφαρμογή ορθολογικής συνταγογράφησης των αντιβιοτικών.

Δημοσκόπηση και οι δηλώσεις του προέδρου του ΙΣΑ

Μια δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από την Kapa Research για λογαριασμό του ΙΣΑ φέρνει στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 75% των ενηλίκων δήλωσε ότι έλαβε αντιβιοτικό τουλάχιστον μία φορά το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ένα ποσοστό 22% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να διατηρεί αντιβιοτικά στο σπίτι για ώρα ανάγκης.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τονίζει ότι «η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί συντονισμένη εθνική στρατηγική, συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, ενίσχυση της επιτήρησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων και συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού». Ο κ. Πατούλης προσθέτει ότι «η μικροβιακή αντοχή είναι μια σιωπηλή απειλή για τη δημόσια υγεία, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κατακτήσεις δεκαετιών της σύγχρονης ιατρικής».

Η μάχη κατά της «σιωπηλής απειλής»

Ο Γιώργος Πατούλης υπογραμμίζει την ανάγκη η Ελλάδα να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Αυτό, όπως αναφέρει, πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψης, εκπαίδευσης και ελέγχου.

«Η μάχη ξεκινά από τη σωστή συνταγογράφηση, αλλά απαιτεί τη συμμετοχή της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών, ώστε να προστατεύσουμε τους σημερινούς ασθενείς και τις επόμενες γενιές», δηλώνει ο Πρόεδρος του ΙΣΑ. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει θέσει το ζήτημα ψηλά στις προτεραιότητές του, επενδύοντας στη γνώση και στη συνεχή αναβάθμιση της ιατρικής πρακτικής, ενώ έχει αναλάβει σημαντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Σε συνεργασία με την Ελλ, ο ΙΣΑ εργάζεται για την εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: Topontiki