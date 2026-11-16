«Το αμάρτημα της μητρός μου» του Βιζυηνού: Πρεμιέρα στο θέατρο οδού Κεφαλληνίας

Ένα από τα σημαντικότερα πεζογραφικά αριστουργήματα της ελληνικής λογοτεχνίας, «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεώργιου Βιζυηνού, παρουσιάζεται στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με την Μπέττυ Αρβανίτη στον κεντρικό ρόλο της εμβληματικής ηρωίδας. Το έργο αποτελεί διασκευή του Στρατή Πασχάλη και δραματουργική επεξεργασία του σκηνοθέτη σε συνεργασία με την ομάδα των ηθοποιών του.

Η σκηνοθετική προσέγγιση και οι συντελεστές

Ο Στάθης Λιβαθινός, μαζί με την ομάδα των ηθοποιών του, ανέλαβε τη δραματουργική επεξεργασία του διηγήματος, το οποίο διασκεύασε ο Στρατής Πασχάλης. Η παράσταση φιλοδοξεί να αναδείξει την αυθεντική και παράδοξη συνάντηση δύο κόσμων. Αυτή η συνάντηση περιλαμβάνει την υπερλογική τάξη των αισθημάτων, των δοξασιών και των κοινωνικών θρύλων μιας άλλης εποχής, με την ορθολογική, λόγια και ψυχογραφική ματιά του νεωτερικού κόσμου.

Στο επίκεντρο της ερμηνείας βρίσκεται η Μπέττυ Αρβανίτη, η οποία υποδύεται την κεντρική εμβληματική ηρωίδα του έργου. Η παρουσία της αναμένεται να δώσει νέα διάσταση στην προσωπική οικογενειακή ιστορία που αποτυπώνει ο Βιζυηνός, με την ποιητική ατμόσφαιρα και το μυστήριο που τη χαρακτηρίζουν.

Η ψυχογραφική διάσταση του Βιζυηνού

Ο Γεώργιος Βιζυηνός, αν και καταραμένος, υπήρξε βαθιά ανθρώπινος και κατάφερε να αποτυπώσει την προσωπική του οικογενειακή ιστορία με αυθεντικότητα. Το έργο του διακατέχεται από ποιητική ατμόσφαιρα και μυστήριο, ενώ ο συγγραφέας ακολουθεί περισσότερο τους συνειρμούς της μνήμης παρά την τυπικότητα της συμβατικής καταγραφής.

Με αυτό τον τρόπο, ο Βιζυηνός ξεπερνά κατά πολύ την ηθογραφική αναπαράσταση που κυριαρχούσε στην εποχή του. Μας παραδίδει ένα αφήγημα που κινείται περισσότερο στην περιοχή της ψυχογραφίας και της ατμοσφαιρικής αποτύπωσης, προσφέροντας μια βαθύτερη ματιά στην ανθρώπινη ψυχή.

Η συνάντηση απλής ομιλούμενης και καθαρεύουσας

Η παράσταση επιχειρεί να φέρει σε επαφή την απλή ομιλούμενη γλώσσα με την καθαρεύουσα, δημιουργώντας ένα γλωσσικό τοπίο που αντικατοπτρίζει τις αντιθέσεις του έργου. Παράλληλα, εξερευνά τη συνάντηση της ψυχολογίας του βάθους με τη λαϊκή δεισιδαιμονία, αναδεικνύοντας τις πολυπλοκότητες της ανθρώπινης φύσης και των κοινωνικών πεποιθήσεων.

Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει να διασώσει την αυθεντικότητα και την παράδοξη συνάντηση των δύο κόσμων, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τα αισθήματα, τις δοξασίες και τους κοινωνικούς θρύλους μιας άλλης εποχής, σε αντιπαράθεση με τη σύγχρονη, ορθολογική ματιά.

Το ελληνικό γυναικείο Δράμα

Η Μητέρα του Βιζυηνού, μαζί με τη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, αποτελούν δύο από τις πιο αντιπροσωπευτικές φιγούρες που εκφράζουν το ελληνικό γυναικείο δράμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Φόνισσα» παρουσιάστηκε επίσης στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας τις περιόδους 2011-2012 και 2012-2013, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Σε αυτά τα έργα, η γυναίκα απεικονίζεται ως μια απειλητική φιγούρα, σαν αδηφάγα αράχνη, αλλά και ως τραγικό θύμα. Είναι προστατευτική και επικίνδυνη ταυτόχρονα, με το ένστικτο της μητρικής αγάπης να είναι ριζωμένο βαθιά μέσα της. Ένα ένστικτο που παρουσιάζεται ως ισχυρό και ταυτόσημο με τη ζωή και τον θάνατο.

Πληροφορίες για το κοινό

Οι παραστάσεις του έργου «Το αμάρτημα της μητρός μου» θα φιλοξενούνται στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας. Τα εισιτήρια κοστίζουν 22 ευρώ. Για φοιτητές και ανέργους, η τιμή είναι 18 ευρώ. Επίσης, διατίθενται θέσεις περιορισμένης ορατότητας με κόστος 15 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Topontiki