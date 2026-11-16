Ο δήμαρχος Αθηναίων ζητά άμεση μετεγκατάσταση κατοίκων στην Κυψέλη

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζητώντας την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων που διαμένουν στις «κόκκινες» πολυκατοικίες της Κυψέλης. Το αίτημα του δημάρχου αφορά την εξασφάλιση ασφαλών καταλυμάτων για τους ανθρώπους που ζουν σε αυτά τα κτήρια, με την ευθύνη και τα έξοδα της μετεγκατάστασης να βαρύνουν την ίδια την εταιρεία και την κατασκευάστρια εταιρεία του έργου.

Το αίτημα για προσωρινή μετεγκατάσταση

Στην επιστολή του, ο Χάρης Δούκας ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων για την προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης. Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε την ανάγκη οι κάτοικοι αυτοί να μεταφερθούν σε ασφαλή καταλύματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία τους από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα κτήρια όπου διαμένουν.

Η μετεγκατάσταση, όπως επισημαίνεται στην επιστολή του κ. Δούκα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με την πλήρη ευθύνη και τα έξοδα της Ελληνικό Μετρό, καθώς και της κατασκευάστριας εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο στην περιοχή. Αυτό το αίτημα υπογραμμίζει την προσδοκία του δήμου για άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.

Οι «κόκκινες» πολυκατοικίες και ο άμεσος κίνδυνος

Ο χαρακτηρισμός «κόκκινες» για τις συγκεκριμένες πολυκατοικίες στην Κυψέλη υποδηλώνει σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας ή ασφάλειας. Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μία πολυκατοικία που έχει λάβει αυτόν τον χαρακτηρισμό, τονίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Για την εν λόγω πολυκατοικία, οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) έχουν ήδη προβεί σε συστάσεις για επείγουσες παρεμβάσεις. Οι ειδικοί του ΤΕΕ έχουν επισημάνει την ύπαρξη άμεσου κινδύνου για τους διαμένοντες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για άμεση δράση και προστασία των κατοίκων.

Η δήλωση του δημάρχου για την ασφάλεια των κατοίκων

Ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων, εξέφρασε με σαφήνεια την ανησυχία του για την κατάσταση των κατοίκων των πολυκατοικιών αυτών. Στην επιστολή του, αλλά και στις δηλώσεις του, τόνισε την ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για λύση.

«Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτήρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει ο δήμος στην άμεση εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών διαβίωσης για τους πληγέντες, μακριά από οποιονδήποτε κίνδυνο.

Οι φορείς που καλούνται να αναλάβουν δράση

Η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, απευθύνεται απευθείας στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, τονίζοντας τον ρόλο της εταιρείας στην επίλυση του ζητήματος. Η Ελληνικό Μετρό, ως ο αρμόδιος φορέας για το έργο, καλείται να αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για την προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων.

Επιπλέον, η ευθύνη και τα έξοδα της μετεγκατάστασης επεκτείνονται και στην κατασκευάστρια εταιρεία του έργου, όπως ζητά ο δήμαρχος. Η συνεργασία αυτών των δύο φορέων θεωρείται κρίσιμη για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή ασφαλούς στέγης στους κατοίκους της Κυψέλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis