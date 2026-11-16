Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται το No Limits XXXVII: Μάχες για τις ζώνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μια μεγάλη βραδιά μαχητικών αθλημάτων ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Νοεμβρίου 2026. Η διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου παρουσιάζει το No Limits XXXVII, μια ιστορική διοργάνωση που υπόσχεται δυνατές αναμετρήσεις και έχει στο επίκεντρο τις ζώνες τίτλου.

Η αγωνία κορυφώνεται για το αν η ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο επίσημος τίτλος της διοργάνωσης, θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη ή θα ταξιδέψει στην Αθήνα, καθώς οι κορυφαίοι αθλητές ετοιμάζονται για τις μάχες τους.

Η «μάχη βορρά και νότου» για τον τίτλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Στο μεγάλο co-main event της βραδιάς, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση για τη ζώνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο κάτοχος του τίτλου, Χρήστος Αβραμίδης, ο οποίος κατάγεται από τη Μακεδονία, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον πρωταθλητή Ελλάδας στο kickboxing, Νίκο Ταβλαδάκη.

Ο Νίκος Ταβλαδάκης έχει τις ρίζες του στην Κρήτη και προπονείται στην Αθήνα, γεγονός που προσδίδει στην αναμέτρηση τον χαρακτήρα μιας «μάχης Βορρά και Νότου». Η συγκεκριμένη σύγκρουση έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στους φίλους των μαχητικών αθλημάτων, με πολλούς να ετοιμάζονται να ταξιδέψουν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για να υποστηρίξουν τον αθλητή τους.

Το κεντρικό γεγονός με τον «Grexican» και τον «Τάισον της Ανατολής»

Την ίδια ώρα, το main event της διοργάνωσης θα φέρει στο ρινγκ τον αήττητο στην Ελλάδα Μακεδόνα πυγμάχο, Νίκο Αβραμίδη. Γνωστός με το προσωνύμιο «Grexican», ο Νίκος Αβραμίδης είναι ο κάτοχος της ζώνης No Limits και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους στο είδος του.

Απέναντί του θα βρεθεί ο Ιρανός Meysam Gheshlaghi, ο οποίος είναι γνωστός ως «Τάισον της Ανατολής». Ο Gheshlaghi παρουσιάζεται στην 64η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη αίγλη και ανταγωνιστικότητα στην κεντρική αναμέτρηση της βραδιάς.

Οι δηλώσεις του Νίκου Ταβλαδάκη για την προετοιμασία

Λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά, οι δύο πρωταγωνιστές του kickboxing μίλησαν για την εντατική προετοιμασία τους, την αυτοπεποίθησή τους και τη βαθιά τους σύνδεση με τη διοργάνωση No Limits, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα ενόψει της αναμέτρησης.

Ο Νίκος Ταβλαδάκης, ένας εκ των πρωταγωνιστών που η Γεωργία Μπιτάκου πίστεψε από νωρίς, αναφέρθηκε στην πορεία του. Δήλωσε ότι γνωρίζεται με τη διοργανώτρια αρκετά χρόνια, ενώ θυμήθηκε πως ο δάσκαλός του είχε συμμετοχή στο No Limits ακόμα από τα πρώτα του βήματα στο άθλημα.

Η φιλοσοφία της Kondylakis Team και η πορεία του αθλητή

Ο Νίκος Ταβλαδάκης περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν άξιο για το βαρύ πυροβολικό της κορυφαίας και ιστορικότερης διοργάνωσης στη χώρα. Τόνισε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τόσο τον ίδιο όσο και όλο το Kondylakis Team είναι η σκληρότητά τους.

«Μεγαλώσαμε με έναν δάσκαλο που το πρώτο πράγμα που μας έμαθε είναι ότι δεν κάνουμε ποτέ πίσω, δεν διαλέγουμε ποτέ αντίπαλο. Εμείς πάμε εκεί που οι άλλοι διστάζουν! Πέφτουμε στη φωτιά, στη μάχη. Γι' αυτό γεννηθήκαμε. Αυτό μας έμαθε ο δάσκαλος Νίκος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης πως για αυτούς τους λόγους είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία αθλητής, με συνεχή παρουσία από το 2011 μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta