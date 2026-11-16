Εφιάλτης για 81χρονο στον Βόλο: Διαρρήκτες τον περιέλουσαν με υγρό και απείλησαν να τον κάψουν ζωντανό

Έναν πραγματικό εφιάλτη βίωσε ένας 81χρονος κάτοικος του Βόλου, όταν τέσσερις άνδρες εισέβαλαν στη μονοκατοικία του το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου. Οι δράστες ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο, τον χτύπησαν και τον περιέλουσαν στο κεφάλι με ένα υγρό, απειλώντας τον ότι θα τον κάψουν ζωντανό αν δεν τους παρέδιδε χρήματα και αντικείμενα αξίας. Τελικά, κατάφεραν να αρπάξουν ένα χρηματικό ποσό, την τραπεζική του κάρτα και το κινητό του τηλέφωνο, προτού εξαφανιστούν από το σημείο.

Η στιγμή της εισβολής

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 11:00 το βράδυ, όταν ο 81χρονος άνδρας άκουσε ξαφνικά θόρυβο στην αυλή της μονοκατοικίας του, στην οποία διαμένει. Η ανησυχία τον οδήγησε να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε στον εξωτερικό χώρο της οικίας του. Εκείνη τη στιγμή, βρέθηκε αντιμέτωπος με τους τέσσερις άνδρες που είχαν ήδη εισβάλει στον χώρο του.

Οι εισβολείς, χωρίς δισταγμό, ακινητοποίησαν άμεσα τον ηλικιωμένο άνδρα. Στη συνέχεια, μπήκαν με τη βία στην οικία του, μετατρέποντας το σπίτι του σε σκηνή τρόμου. Η παρουσία των τεσσάρων διαρρηκτών στο σπίτι του 81χρονου προκάλεσε πανικό και φόβο στον ηλικιωμένο, ο οποίος βρέθηκε απροστάτευτος απέναντι στην απρόκλητη επίθεση.

Οι απειλές και η βία

Μόλις βρέθηκαν εντός της μονοκατοικίας, οι δράστες φέρονται να χτύπησαν τον 81χρονο, επιδεικνύοντας βίαιη συμπεριφορά. Η επίθεση δεν περιορίστηκε στα χτυπήματα, καθώς οι εισβολείς προχώρησαν σε μία ακόμα πιο σοκαριστική ενέργεια. Τον περιέλουσαν στο κεφάλι με ένα υγρό, το οποίο είχαν βρει μέσα στο ίδιο το σπίτι του θύματος, εντείνοντας την αγωνία του.

Αυτή η πράξη συνοδεύτηκε από σοβαρές και τρομακτικές απειλές. Οι τέσσερις άνδρες απείλησαν τον ηλικιωμένο ότι θα τον κάψουν ζωντανό, αν δεν τους παρέδιδε άμεσα όλα τα χρήματα και τα αντικείμενα αξίας που διέθετε. Ο 81χρονος βρέθηκε σε μία εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη θέση, δεχόμενος ταυτόχρονα σωματική βία και έντονη ψυχολογική πίεση από τους εισβολείς, οι οποίοι φάνηκαν αποφασισμένοι να υλοποιήσουν τις απειλές τους.

Η λεία των δραστών

Υπό την άμεση απειλή της ζωής του και μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε, ο ηλικιωμένος αναγκάστηκε να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των διαρρηκτών. Τους παρέδωσε ένα χρηματικό ποσό που ανερχόταν περίπου στα χίλια ευρώ, στην απεγνωσμένη προσπάθειά του να σώσει τη ζωή του και να αποφύγει τα χειρότερα.

Πέρα από τα μετρητά, οι δράστες άρπαξαν επίσης το κινητό τηλέφωνο του 81χρονου, ένα προσωπικό αντικείμενο μεγάλης αξίας και χρησιμότητας, καθώς και την τραπεζική του κάρτα, η οποία θα μπορούσε να τους δώσει πρόσβαση σε περαιτέρω χρήματα. Μετά την ολοκλήρωση της ληστείας και αφού είχαν αποσπάσει όλα τα επιθυμητά αντικείμενα, οι τέσσερις άνδρες αποχώρησαν από τη μονοκατοικία του Βόλου, αφήνοντας πίσω τους τον τρομοκρατημένο ηλικιωμένο.

Η διαφυγή και η κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την αποχώρηση των διαρρηκτών, ο 81χρονος, ο οποίος είχε βιώσει έναν πραγματικό εφιάλτη μέσα στο ίδιο του το σπίτι, ειδοποίησε την Αστυνομία. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, λαμβάνοντας γνώση του περιστατικού, με σκοπό τον εντοπισμό των δραστών και την έναρξη των απαραίτητων ερευνών.

Πλέον, οι αστυνομικές αρχές αναζητούν εντατικά τους τέσσερις διαρρήκτες που εισέβαλαν στη μονοκατοικία του ηλικιωμένου στον Βόλο και προέβησαν σε αυτές τις βίαιες πράξεις. Στο πλαίσιο των ερευνών τους, εξετάζουν ενδελεχώς το ενδεχόμενο ύπαρξης βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Τέτοιο υλικό θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στοιχεία και να οδηγήσει στον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων για την άγρια επίθεση και τη ληστεία.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki