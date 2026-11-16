Σύλληψη 46χρονου Ουκρανού στην Ασπροβάλτα για μεταφορά μεταναστών στο πορτ-μπαγκάζ

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη σύλληψη ενός 46χρονου Ουκρανού, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα δύο μετανάστες. Η μεταφορά γινόταν στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του, σε μία προσπάθεια απόκρυψης. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην παλιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στο ύψος της Ασπροβάλτας.

Από την έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι οι δύο διακινούμενοι αλλοδαποί στερούνταν των απαραίτητων νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα, επιβεβαιώνοντας τον παράνομο χαρακτήρα της μεταφοράς τους.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη στην Ασπροβάλτα

Ο 46χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι από τις αστυνομικές αρχές. Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε στην παλιά εθνική οδό που συνδέει την Καβάλα με τη Θεσσαλονίκη, σε ένα σημείο κλειδί, στο ύψος της Ασπροβάλτας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα που οδηγούσε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την ύπαρξη δύο ατόμων στον χώρο αποσκευών.

Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε άμεσα στη σύλληψη του 46χρονου Ουκρανού. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν την παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αδίκημα που τιμωρείται αυστηρά από την ελληνική νομοθεσία. Η άμεση αντίδραση των αρχών στην περιοχή της Ασπροβάλτας ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η παράνομη μεταφορά στον χώρο αποσκευών

Η μέθοδος που επέλεξε ο συλληφθείς για τη μεταφορά των δύο αλλοδαπών ήταν η απόκρυψή τους στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυτή η πρακτική υποδηλώνει μια προσπάθεια συστηματικής διακίνησης, καθώς ο χώρος αποσκευών χρησιμοποιείται συχνά από διακινητές για να αποφύγουν τους ελέγχους στα οδικά δίκτυα. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί σαφή παραβίαση των νόμων περί μετανάστευσης και διακίνησης ανθρώπων.

Η μεταφορά δύο ατόμων με αυτόν τον τρόπο, πέραν της παρανομίας, εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των ίδιων των διακινούμενων. Οι συνθήκες στον χώρο αποσκευών είναι συνήθως ακατάλληλες για ανθρώπινη μεταφορά, ειδικά σε μεγάλες αποστάσεις, όπως αυτές που καλύπτουν οι εθνικές οδοί.

Η ταυτότητα και το νομικό καθεστώς των διακινούμενων

Από την έρευνα που ακολούθησε τη σύλληψη του Ουκρανού οδηγού, προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των δύο αλλοδαπών που μεταφέρονταν. Ο ένας εκ των δύο διακινούμενων προσδιορίστηκε ως πολίτης από την Αλγερία, ενώ ο δεύτερος καταγόταν από το Μαρόκο. Αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την πιθανή σύνδεση με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης.

Το πιο σημαντικό εύρημα, όσον αφορά το νομικό καθεστώς τους, ήταν ότι και οι δύο αλλοδαποί στερούνταν παντελώς νόμιμων εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα. Η έλλειψη αυτών των εγγράφων επιβεβαίωσε πλήρως τον παράνομο χαρακτήρα της μεταφοράς τους και την πρόθεση του 46χρονου να τους εισάγει ή να τους μεταφέρει εντός της χώρας χωρίς τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τις προβλεπόμενες ενέργειες για το νομικό καθεστώς των δύο αλγερινών και μαροκινών πολιτών.

Οι επόμενες ενέργειες των αστυνομικών αρχών

Μετά τη σύλληψη του 46χρονου Ουκρανού και τον εντοπισμό των δύο αλλοδαπών, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου θα κληθεί να απολογηθεί για την κατηγορία της παράνομης μεταφοράς μεταναστών. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει την πορεία της μέσω των δικαστικών οδών, με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Παράλληλα, οι δύο αλλοδαποί, από την Αλγερία και το Μαρόκο, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων εγγράφων, τέθηκαν υπό την εποπτεία των αρχών. Θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή νομοθεσία. Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή κυκλώματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki