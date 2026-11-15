Νεκρή 51χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη

Μία 51χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη λίμνη του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου. Η γυναίκα εντοπίστηκε στην επιφάνεια του νερού από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις λιμενικές αρχές. Η σορός της μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο εντοπισμός και η άμεση κινητοποίηση

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου, όταν ένας περαστικός εντόπισε στην επιφάνεια του νερού της λίμνης του Αγίου Νικολάου μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ο πολίτης ειδοποίησε αμέσως τις λιμενικές αρχές, θέτοντας σε συναγερμό το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου. Η γυναίκα, η οποία ήταν κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε σε σημείο της λίμνης, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρμοδίων.

Άνδρες του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου έσπευσαν στο σημείο του εντοπισμού. Προχώρησαν στην ανάσυρση της 51χρονης γυναίκας από το νερό, η οποία δεν είχε τις αισθήσεις της. Η διαδικασία ανάσυρσης πραγματοποιήθηκε με την απαιτούμενη προσοχή, ενώ αμέσως μετά κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την περαιτέρω διαχείριση του περιστατικού.

Μεταφορά στο νοσοκομείο και διαπίστωση θανάτου

Μετά την ανάσυρση από τη λίμνη, η 51χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Εκεί, οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν τον θάνατό της. Η άτυχη γυναίκα, γεννημένη το 1975, δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την στιγμή του εντοπισμού της στην επιφάνεια του νερού.

Η μεταφορά της στο νοσοκομείο αποτελεί μέρος του καθιερωμένου πρωτοκόλλου σε τέτοια περιστατικά, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να διαπιστωθεί επίσημα ο θάνατος. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για τη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός.

Εντοπισμός προσωπικών αντικειμένων

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σημείο του περιστατικού, εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στην 51χρονη γυναίκα. Τα αντικείμενα αυτά βρέθηκαν στον διάδρομο της βόρειας πλευράς της λίμνης από τις αρμόδιες αρχές. Η παρουσία των προσωπικών της αντικειμένων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην εν εξελίξει έρευνα.

Η γυναίκα, η οποία ήταν κάτοικος της περιοχής του Αγίου Νικολάου, είχε γεννηθεί το έτος 1975. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με τα προσωπικά αντικείμενα, βοηθούν στην ταυτοποίηση της και στην προσπάθεια των αρχών να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στη λίμνη.

Διερεύνηση των συνθηκών και προανάκριση σε εξέλιξη

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 51χρονη βρέθηκε στο νερό παραμένουν άγνωστες. Επίσης, τα ακριβή αίτια του θανάτου της δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για την υπόθεση, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως όλες οι πτυχές του περιστατικού. Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο της 51χρονης γυναίκας, κάτοικου της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos