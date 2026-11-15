Η εξέλιξη στην υπόθεση Φαντιγκά και η επόμενη μέρα στον Άρη

Η υπόθεση του Νόα Φαντιγκά στον Άρη εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς το πειθαρχικό ζήτημα που τον είχε θέσει εκτός αγωνιστικών πλάνων τον προηγούμενο μήνα φαίνεται να οδεύει προς εκτόνωση. Ο Βέλγος αμυντικός έχει ήδη απολογηθεί για το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε, αναγνωρίζοντας το λάθος του και ζητώντας συγγνώμη από την τεχνική ηγεσία και τους συμπαίκτες του. Παράλληλα, ο Φαντιγκά αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα, το οποίο αποτελεί τον βασικό παράγοντα που θα καθορίσει την επιστροφή του στην ενεργό δράση και τη διάθεση του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου.

Το πειθαρχικό παράπτωμα και οι συνέπειες

Ο Νόα Φαντιγκά είχε βρεθεί εκτός των αγωνιστικών επιλογών του Άρη για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα τον προηγούμενο μήνα, λόγω ενός πειθαρχικού παραπτώματος. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την απουσία του από μια σειρά κρίσιμων αναμετρήσεων για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Βέλγος αμυντικός δεν ήταν διαθέσιμος για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος της Super League με τον Ατρόμητο, τον Λεβαδειακό και τον Παναιτωλικό, χάνοντας σημαντικούς αγώνες.

Επιπρόσθετα, η απουσία του Φαντιγκά επεκτάθηκε και στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Άρης αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Η απουσία του από τέσσερις συνολικά αγώνες υπογράμμισε το μέγεθος του πειθαρχικού ζητήματος. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, αναγνώρισε το λάθος του και προχώρησε σε απολογία. Ζήτησε συγγνώμη τόσο από τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου όσο και από τους συμπαίκτες του, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τις σχέσεις εντός της ομάδας. Η διοίκηση του Άρη, από την πλευρά της, αναμένεται να προχωρήσει στην επιβολή χρηματικού προστίμου στον παίκτη, κλείνοντας έτσι το πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης και επιτρέποντας την εκτόνωση της κατάστασης.

Ο τραυματισμός στον αχίλλειο τένοντα

Πέρα από το πειθαρχικό ζήτημα, ο Νόα Φαντιγκά αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα και ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί. Ο Βέλγος αμυντικός έχει διαγνωστεί με πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, ένας τραυματισμός που έχει επηρεάσει την ικανότητά του να προπονείται και να αγωνίζεται κανονικά. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί πλέον τον κυριότερο παράγοντα που θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του στις πλήρεις προπονήσεις της ομάδας.

Η αποκατάσταση από τον τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα είναι κρίσιμη για τον Φαντιγκά. Μόνο όταν ξεπεράσει πλήρως αυτό το πρόβλημα, θα μπορέσει να τεθεί ξανά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας του Άρη. Η φυσική του κατάσταση και η πλήρης ετοιμότητά του είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανένταξή του στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου, καθώς η ομάδα χρειάζεται όλους τους παίκτες της σε άριστη κατάσταση.

Ειδική άδεια και αναχώρηση για την πατρίδα

Εν μέσω αυτής της περιόδου, ο Νόα Φαντιγκά ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από τον Άρη. Αυτή η άδεια του επέτρεψε να αναχωρήσει νωρίτερα από το προγραμματισμένο για την πατρίδα του, το Βέλγιο. Η κίνηση αυτή έγινε εκμεταλλευόμενος και το τετραήμερο ρεπό που είχε δοθεί σε όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Το ρεπό των παικτών του Άρη έχει οριστεί να διαρκέσει μέχρι την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου. Αυτή η χρονική περίοδος προσφέρει στον Φαντιγκά την ευκαιρία να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία και την αποκατάσταση του τραυματισμού του στον αχίλλειο τένοντα, μακριά από τις καθημερινές υποχρεώσεις και την πίεση των προπονήσεων της ομάδας. Η επιστροφή του αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του ρεπό, με την ελπίδα να είναι πιο κοντά στην πλήρη αγωνιστική του ετοιμότητα.

Η επόμενη μέρα για τον Άρη και τον Φαντιγκά

Για τον Άρη, η ουσία των τελευταίων εξελίξεων είναι ότι το πειθαρχικό ζήτημα που αφορούσε τον Νόα Φαντιγκά δείχνει να κλείνει οριστικά, με την απολογία του παίκτη και την αναμενόμενη επιβολή χρηματικού προστίμου. Αυτό επιτρέπει στην ομάδα να αφήσει πίσω της αυτό το κεφάλαιο και να επικεντρωθεί στις αγωνιστικές προκλήσεις που ακολουθούν.

Το κύριο ζητούμενο για την τεχνική ηγεσία, με επικεφαλής τον Μιχάλη Γρηγορίου, και τη διοίκηση του συλλόγου είναι πλέον το πότε ο Βέλγος αμυντικός θα μπορέσει να επιστρέψει κανονικά στο αγωνιστικό πλάνο. Η πλήρης αποθεραπεία του από το πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα είναι καθοριστική για την επάνοδό του στις υποχρεώσεις της ομάδας. Η επιστροφή του Φαντιγκά σε πλήρη αγωνιστική κατάσταση είναι σημαντική για τον Άρη, καθώς προσδοκάται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta