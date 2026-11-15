Ντε λα Φουέντε: «Πείτε στον Τούχελ ότι δεν υπάρχει ρατσισμός στην Ισπανία»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στη συνέντευξη Τύπου, απάντησε στις ανησυχίες που εξέφρασε ο Τόμας Τούχελ, ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, σχετικά με ενδεχόμενα ρατσιστικά περιστατικά. Οι ανησυχίες αφορούν τον επικείμενο αγώνα της Ισπανίας με την Αγγλία για το UEFA Nations League, ο οποίος θα φιλοξενηθεί την Κυριακή (15/11, 21:45) στο γήπεδο «Μετροπολιτάνο» της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ντε λα Φουέντε υποστήριξε με έμφαση ότι δεν υπάρχει ρατσισμός στην Ισπανία, σε μια προσπάθεια να διαλύσει τους φόβους που έχουν εκφραστεί από την αγγλική πλευρά. Η δήλωσή του έρχεται λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση, η οποία έχει ήδη επισκιαστεί από τις συζητήσεις περί πιθανών ρατσιστικών συμπεριφορών στις εξέδρες.

Η απάντηση του Λουίς ντε λα Φουέντε

Ο Λουίς ντε λα Φουέντε κλήθηκε να σχολιάσει την προειδοποίηση του Τόμας Τούχελ σχετικά με την ατμόσφαιρα που ενδέχεται να συναντήσουν οι Άγγλοι στη Μαδρίτη. Ο Ισπανός τεχνικός ήταν σαφής στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ρατσισμός στην Ισπανία.

«Πείτε στον Τόμας ότι δεν υπάρχει ρατσισμός στην Ισπανία. Στην Ισπανία δεν είμαστε ρατσιστές, όπως ακριβώς δεν είναι ρατσιστές και οι Άγγλοι», δήλωσε χαρακτηριστικά το βράδυ του Σαββάτου (14/11) στη συνέντευξη Τύπου. Με αυτή τη δήλωση, ο Ντε λα Φουέντε επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες και να εστιάσει στην αθλητική πτυχή του αγώνα.

Οι ανησυχίες από την πλευρά της Αγγλίας

Στην πλευρά των Άγγλων, υπάρχει μια έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο να σημειωθούν ρατσιστικά περιστατικά στις εξέδρες του «Μετροπολιτάνο». Ο Τόμας Τούχελ, ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, είχε εκφράσει τις σκέψεις του σχετικά με την ατμόσφαιρα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ποδοσφαιριστές του.

Ο Τούχελ υπενθύμισε στα αγγλικά ΜΜΕ ότι είχαν την ίδια συζήτηση πριν από το παιχνίδι στη Σερβία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τόνισε τη σημασία του να γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και δήλωσε: «Ίσως χρειαστεί να αφιερώσουμε πέντε λεπτά για να υπενθυμίσουμε αυτό το πρωτόκολλο στους ποδοσφαιριστές. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουν. Και φυσικά θα αντιδράσουμε εάν συμβούν τέτοια περιστατικά. Οι καλύτερες απαντήσεις δίνονται μέσα στο γήπεδο».

Το πρωτόκολλο της UEFA για ρατσιστικά περιστατικά

Το πρωτόκολλο της UEFA, του φορέα που διοργανώνει και διέπει το Nations League, προβλέπει συγκεκριμένα βήματα σε περίπτωση ρατσιστικού περιστατικού. Αυτό το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τρία στάδια δράσης, με σκοπό την αντιμετώπιση και την αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών στα γήπεδα.

Το πρώτο βήμα είναι μια σύντομη διακοπή του αγώνα για την αποστολή μηνύματος μέσω του μικροφώνου, ζητώντας τη διακοπή προσβλητικών σχολίων ή συνθημάτων. Εάν η παράβαση επαναληφθεί, το πρωτόκολλο προβλέπει διακοπή πέντε έως δέκα λεπτών, με τους παίκτες να επιστρέφουν στα αποδυτήρια. Το τρίτο και τελευταίο βήμα είναι η οριστική διακοπή του αγώνα, εάν η κατάσταση επιμένει και τα περιστατικά δεν σταματήσουν.

Προηγούμενο περιστατικό για την Ισπανική Ομοσπονδία

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ. Επιπλέον, της επιβλήθηκε και μερικό κλείσιμο του σταδίου για τον επόμενο φιλικό αγώνα της, ως συνέπεια προηγούμενων γεγονότων.

Αυτές οι αποφάσεις προέκυψαν από επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ισπανίας εναντίον της Αιγύπτου, ο οποίος διεξήχθη τον περασμένο Μάρτιο στη Βαρκελώνη. Η FIFA, ως αρμόδιος φορέας, είχε αποφασίσει να ξεκινήσει έρευνα για ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά συνθήματα που τραγουδούσαν οπαδοί στις κερκίδες κατά τη διάρκεια εκείνης της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko