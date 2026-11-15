Η υπόθεση Τοπαλούδη ξανά στον Άρειο Πάγο: Ο καταδικασμένος Έλληνας ζητά επανεξέταση

Στον Άρειο Πάγο οδηγείται για δεύτερη φορά, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, η φρικιαστική υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της άτυχης Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο. Η νέα αυτή εξέλιξη προκύπτει καθώς ο ένας από τους δύο καταδικασμένους για το έγκλημα ζητά εκ νέου την επανεξέταση της υπόθεσης.

Η αίτηση για επανεξέταση στρέφεται κατά της απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορούσε τις αναιρέσεις και των δύο καταδικασθέντων για τον ομαδικό βιασμό και τη δολοφονία της 21χρονης φοιτήτριας, ένα έγκλημα που διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 2018.

Η νέα προσφυγή στον Άρειο Πάγο

Στη δικαστική αίθουσα του Αρείου Πάγου, αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι ο δικηγόρος του καταδικασμένου Έλληνα και ο δικηγόρος της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη. Η νέα αυτή διαδικασία δεν συνιστά επανάληψη της δίκης, ούτε σημαίνει ότι η ενοχή των δύο ανδρών θα εξεταστεί από την αρχή.

Αντιθέτως, το δικαστήριο καλείται να κρίνει αν η προηγούμενη απόφαση σχετικά με τις πλημμέλειες ήταν νομικά ορθή ή αν δικαιολογεί την ύπαρξη αναιρετικών λόγων. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους δύο άνδρες, με την απόρριψη των αναιρέσεων, έχουν ήδη καταστεί αμετάκλητες.

Η αρχική καταδίκη και οι ποινές

Οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για την ανθρωποκτονία και τον ομαδικό βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και κάθειρξη 15 ετών για τον ομαδικό βιασμό.

Οι δικαστικές αρχές δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στους δύο καταδικασθέντες κατά τη διάρκεια της δίκης. Η υπόθεση της Ελένης Τοπαλούδη έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του αγώνα κατά της έμφυλης βίας.

Οι ισχυρισμοί του Έλληνα καταδικασμένου

Ο δικηγόρος του καταδικασμένου Έλληνα, κ. Αμπράζης, επιμένει από το 2020 έως και σήμερα πως η ευθύνη του εντολέα του στον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη ήταν μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη του Αλβανού συγκατηγορούμενού του. Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί τη βάση της νέας προσφυγής στον Άρειο Πάγο.

Ο κ. Αμπράζης υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία που διαφοροποιούν τον βαθμό εμπλοκής του πελάτη του στο έγκλημα. Οι ισχυρισμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν εκ νέου από το ανώτατο δικαστήριο, χωρίς ωστόσο να επαναληφθεί η ουσία της δίκης.

Τα επιχειρήματα για μειωμένη ευθύνη

Ο δικηγόρος του Έλληνα καταδικασμένου βασίζει την άποψή του σε συγκεκριμένα επιχειρήματα. Ένα από αυτά είναι το γεγονός πως ο εντολέας του είναι αριστερόχειρας, ενώ τα περισσότερα τραύματα που φέρεται να προκλήθηκαν στο σώμα του θύματος αποδίδονται σε δεξιόχειρα.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σίδερο σιδερώματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, ανήκουν αποκλειστικά στον Αλβανό συγκατηγορούμενό του. Αυτά τα σημεία αποτελούν κεντρικό άξονα της επιχειρηματολογίας του για τη μειωμένη ευθύνη.

Η ομολογία και οι αρνήσεις

Ο ίδιος ο Έλληνας καταδικασμένος παραδέχεται μόνο ένα «δυνατό κροσέ» ως δική του ενέργεια κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ενεργή συμμετοχή στη μεταφορά της ημιλιπόθυμης κοπέλας στη θάλασσα, όπου και βρέθηκε νεκρή.

Οι παραδοχές και οι αρνήσεις του αποτελούν μέρος του συνολικού φακέλου της υπόθεσης, ο οποίος θα επανεξεταστεί από τον Άρειο Πάγο ως προς τη νομική ορθότητα της προηγούμενης απόφασης επί των αναιρέσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit